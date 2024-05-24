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Published Сегодня, 03:57

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Омичей предупредили о перекрытии Ленинградского моста для испытаний на прочность

Проверка на прочность. Омичей предупредили о новом перекрытии Ленинградского моста

24 мая 2024, 03:57
Фото: Пресс-служба Администрации Омска

Омичей предупредили о перекрытии Ленинградского моста для испытаний на прочность

Специалисты СибАДИ проведут проверку Ленинградского моста на прочность перед открытием движения по всем полосам. В администрации уточнили, что проверка качества займет время и, возможно, на этот период ограничат движение транспорта.

Ровно через неделю в Омске должны закончить все работы на Ленинградском мосту. Перед тем как открыть движение по всем полосам, специалисты из СибАДИ проверят мост на прочность.

Также по условиям контракта мост испытают: проверят состояние мостового полотна и его элементов, включая барьерное и перильное ограждения, освещение и дорожное покрытие, пролетное строение и опорные части. Кроме того, проведут статические и динамические испытания мостовых конструкций под нагрузкой.

В пресс-службе администрации города уточнили, что проверка качества капитального ремонта займет некоторое время. Возможно, на период испытаний потребуется частично или полностью ограничить движение транспорта.

Ранее Город55 рассказывал, что капитальный ремонт Ленинградского моста выполняется подрядчиком ООО «СтройТраст». Стоимость работ составляет 1,9 миллиарда рублей.

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