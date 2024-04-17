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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

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В тени и грязи. В Омске разгорелся спор из-за сноса двух сосен у Ленинградского моста

17 апреля 2024, 13:16
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске разгорелся бурный спор из-за сноса двух сосен возле Ленинградского моста

На месте деревьев в рамках продолжающегося капремонта моста собираются разместить локальные очистные сооружения.

В среду, 17 апреля, в стенах городской администрации состоялось очередное заседание «зеленой комиссии». По одному из обращений, оставленному департаментом строительства, разгорелось бурное обсуждение. Депстрою потребовалось срубить две сосны, которые произрастают рядом с Ленинградским мостом и попадают в зону проведения работ по его капремонту.

На месте двух сосен должны появиться локальные очистные сооружения. По словам замдиректора депстроительства Михаила Сизова, размещать их больше негде.

Земельный участок, где растут две сосныЗемельный участок, где растут две сосны
Земельный участок, где растут две сосны
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Хоть число деревьев, попавших под снос, и было небольшим, некоторые члены «зеленой комиссии» настаивали на их сохранении и не хотели согласовывать эти работы. Другие же наоборот утверждали, что соснам там плохо.

«Странно бы было проектировать работы, связанные с мостом, учитывая растения. Если бы это было растение особого статуса, например, краснокнижная секвойя — одно дело. Но сосна — это сосна. Посадим 10 в другом месте. Тем более растение там находится в мучительных для них условиях, под мощнейшим антропогенным воздействием. Стоит в тени и грязи, ему и так плохо. Это мутант, который едва там выжил», — отметил депутат Омского горсовета Алексей Провозин.

Интересно, что вокруг других заявок депстроя на прошлых заседаниях столько вопросов не возникало. Так, в марте ради расширения дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту разрешили срубить почти 1300 деревьев, а из-за строительства ливневой канализации на улице Шаронова — 152 дерева.

Отметим, что сегодня члены комиссии также согласовали вырубку пяти ив, которые произрастают возле подземного перехода в парке Победы. По судебному решению здесь потребовалось оборудовать подземный переход пандусом для маломобильных групп населения.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Капремонт#Ленинградский мост#Департамент строительства#Новости#Снос деревьев#Вырубка#Зеленая комиссия
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