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Дорожные работы

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2024
Не из-за тумана. На «трассе смерти» в Омской области ввели реверсивное движение
На участке опасной трассы ввели ограничения на время ремонта, сообщили в Госавтоинспекции.
21 ноября, 03:45
В Омске обещают перенести канаву на Красном пути, в которую провалились два автобуса
8 ноября, 05:03
«А если упадет ребенок или собака?»: омичи рассказали об огромной яме в Нефтяниках
30 октября, 06:33
Тяжелая борьба с осадками: в Омске продолжают чистить дороги от гололеда
Дорожные службы работают в непрерывном режиме ради безопасности водителей и пешеходов.
30 октября, 03:31
Омичи застряли в пробке на Красном пути у метромоста из-за аварии
4 октября, 03:38
Готов на треть. Омичам рассказали, как идет реконструкция бульвара Архитекторов
15 июля, 08:59
Мэр Шелест рассказал, как идет реконструкция на бульваре Архитекторов в Омске
1 июля, 08:06
Проверка на прочность. Омичей предупредили о новом перекрытии Ленинградского моста
24 мая, 03:57
Одно большое море. В МЧС России показали кадры с затопленной трассы Тюмень-Омск
Специалисты ведомства заняты круглосуточным поддержанием стабильности дамбы, защищающей дорогу от «большой воды».
28 апреля, 11:50
Виталий Хоценко объявил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна
16 апреля, 07:46
2023
Хоценко провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Комиссия обсудила реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе, а также содержание дорог зимой.
20 декабря 2023, 08:37
Дорога на 10 лет Октября будет расширена до четырех полос к 2024 году
Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на первый этап реконструкции дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт.
7 сентября 2023, 12:40
2022
Ответственность за капризы погоды. Омичей начнут штрафовать за сугробы
После сильных снегопадов омичам напомнили, что бороться со снегом должны не только городские службы.
20 декабря 2022, 09:29

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