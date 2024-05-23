Готовность 98%. В Омске снова изменили схему движения на Ленинградском мосту

Сегодня, 23 мая, на Ленинградском мосту изменится схема движения для транспорта, который едет из Кировского округа в центр города. Автомобили будут отделены от встречного потока и будут двигаться по одной из полос недавно отремонтированной части моста. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.