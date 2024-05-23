Готовность 98%. В Омске снова изменили схему движения на Ленинградском мосту

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Сегодня, 23 мая, на Ленинградском мосту изменится схема движения для транспорта, который едет из Кировского округа в центр города. Автомобили будут отделены от встречного потока и будут двигаться по одной из полос недавно отремонтированной части моста. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Ночью подрядчик установил дорожные знаки. Сергей Шелест уточнил, что это не новая мера: возможность ограничивать движение для проведения определенных работ дважды в неделю была предоставлена строителям еще в середине января.
В ближайшее время специалисты устранят повреждения дорожного покрытия и просадки в местах расположения деформационных швов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент строительная готовность объекта составляет 98%, все основные дорожные работы планируется завершить до конца мая.
Ранее Город55 опубликовал список улиц и площадей, которые будут перекрыты 1 июня. Вы можете ознакомиться с ним ниже: