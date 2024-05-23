Планета под угрозой из-за бытового мусора

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В их состав входят едкие вещества — ртуть, литий, цинк, никель и другие. На свалке они могут попасть в почву, воздух и воду при повреждении. Это опасно не только для животных и растений, но для самого человека тоже. Для безопасной утилизации есть специальные пункты приема.
Каждая из них содержит от 3 до 5 граммов ртути. Не мудрено, когда они разбиваются на свалке. Таким образом химическое вещество попадает в почву и воду, когда идет дождь. Эти лампы также нужно сдавать на переработку.
Не все знают, что они вредят окружающей среде. Нередко препаратами травятся животные. Также они могут попасть в почву и способствовать развитию новых поколений микроорганизмов, которые станут устойчивыми к антибиотикам. Нужно высыпать лекарства в герметичную емкость, после чего сдавать на переработку пластика или стекла.
Нельзя сжигать пластик из-за выделения токсичных веществ. Сдавайте бутылки, крышки и другие изделия из пластика на переработку.
Один пакет на свалке разлагается от 100 до 500 лет. Сжигать их нельзя при этом, так как выделяются канцерогены. Людям лучше использовать биоразлагаемые пакеты. Их делают из картофельного и кукурузного крахмала, целлюлозы и сои. Они разлагаются примерно за 180 дней. Берите многоразовую упаковку в быту, пишет издание newia.ru.