Планета под угрозой из-за бытового мусора

В их состав входят едкие вещества — ртуть, литий, цинк, никель и другие. На свалке они могут попасть в почву, воздух и воду при повреждении. Это опасно не только для животных и растений, но для самого человека тоже. Для безопасной утилизации есть специальные пункты приема.