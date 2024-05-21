Как изменение климата связано с пожарами и паводками в России. Ответ эксперта

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Жара сильно влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В период зноя организм испытывает дополнительную нагрузку. Наступление глобального потепления негативно сказывается на маленьких детях, беременных, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями.
Конечно, и здоровые не могут долго переносить жару. В отдельных случаях медики фиксировали летальные исходы от перегрева. Кстати, эксперты говорят, что в южные регионы лучше не переезжать из северной части страны. Оказавшись там, человек будет получать очень много солнечного света, но это не приведет ни к чему хорошему. Онкология, в том числе рак кожи, может возникнуть у «северян», которые привыкли к небольшому количеству ультрафиолета.
Первый способ — адаптация. Например, установка питьевых фонтанчиков в городах, оборудование зон отдыха с песком, где не будет водоемов (еще один метод передохнуть от жары). В помощь жителям планеты также приходят деревья, которые всегда служили хорошей защитой от солнца. Поэтому создание парков и скверов — неплохое вложение в будущее, отмечает кандидат технических наук, доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Александр Сурков.
Второй способ — мигитация (уменьшение воздействия человека на климат). Нужно сокращать выбросы парниковых газов и развивать альтернативную энергетику. Допустим, электромобили. Новые виды топлива, вторичная переработка — все это помогает замедлить глобальное потепление.
Заметили, что буквально в один день может случиться потоп из-за ливня? Так вот раньше дожди шли равномерно. Сейчас же засуха стала длиннее, а месячная норма осадков выпадает за несколько дней. Как результат — наводнения, отмечает климатолог.
Лесная промышленность может понести убытки и претерпеть существенные изменения на фоне меняющегося климата. Так, 50% Российской Федерации покрыто лесами. Хвойные деревья встречаются чаще, чем лиственные. Первые постепенно вытесняют вторых, что не может не влиять на отрасль.
Из-за повышения температуры на Земле ученые придумывают новые сорта сельскохозяйственных культур, которые лучше переносят засуху. Также фермеры приспосабливают растения, чтобы они брали влагу от растаявшего снега, меняют способы посадки.
В северных регионах с перманентным холодом начали трескаться и падать дома. Это регистрируют, например, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, пишет «НИ». Это происходит из-за глобального потепления, начинает таять вечная мерзлота. Дело в том, что многие здания на севере строились так, что никто не учитывал возможный рост температуры.
Под дома приходится ставить холодильные установки, чтобы как-то заморозить грунт. Однако зданиям все равно настанет конец рано или поздно — процесс глобального потепления ускоряется.
Климатолог Сурков рассказал, что специалисты строительной отрасли вынуждены подстраиваться под новые климатические условия и развивать «зеленое строительство». Оно подразумевает, что здания будут более устойчивыми к природным катаклизмам.