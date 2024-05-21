Как изменение климата связано с пожарами и паводками в России. Ответ эксперта

Конечно, и здоровые не могут долго переносить жару. В отдельных случаях медики фиксировали летальные исходы от перегрева. Кстати, эксперты говорят, что в южные регионы лучше не переезжать из северной части страны. Оказавшись там, человек будет получать очень много солнечного света, но это не приведет ни к чему хорошему. Онкология, в том числе рак кожи, может возникнуть у «северян», которые привыкли к небольшому количеству ультрафиолета.