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Нуждался в помощи. «Социальный патруль» помог бездомному омичу найти приют

16 мая 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
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«Социальный патруль» помог бездомному омичу найти приют

Сотрудники службы помогли бездомному мужчине и доставили его в центр социальной адаптации, в дальнейшем омичу помогут восстановить документы.

О бездомном в службу «Социальный патруль» сообщили жители Октябрьского округа, позже информация о мужчине появилась в одном из городских пабликов. По сообщениям очевидцев, омичу без определенного места жительства требовалась помощь.

Сотрудники организации доставили бездомного в центр социальной адаптации, там ему предоставили временное жилье, горячее питание, а также оказали необходимую медицинскую помощь. Позже мужчине помогут восстановить документы, оформить пенсию по инвалидности и устроиться на работу.

Отмечается, что омич и ранее жил во временном приюте, однако после получения пенсии он покинул центр и лишился дохода из-за несвоевременного переоформления инвалидности.

«Если вы увидели на улицах Омска человека, который нуждается в помощи, не оставайтесь равнодушными, звоните по круглосуточному телефону: 37-34-86 или сообщите нам об этом в социальных сетях», — обратились к омичам в пресс-службе министерства труда.

Напомним, что зимой сотрудники организации спасли от обморожения бездомного жителя Усть-Ишимского района.

Чуть не замерз. «Социальный патруль» спас бездомного жителя Усть-Ишимского района
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Бездомные#Бомжи#Социальный патруль#Бездомный#Бездомный человек#Без определенного места жительства
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