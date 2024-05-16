Нуждался в помощи. «Социальный патруль» помог бездомному омичу найти приют

Сотрудники организации доставили бездомного в центр социальной адаптации, там ему предоставили временное жилье, горячее питание, а также оказали необходимую медицинскую помощь. Позже мужчине помогут восстановить документы, оформить пенсию по инвалидности и устроиться на работу.