Нуждался в помощи. «Социальный патруль» помог бездомному омичу найти приют

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
О бездомном в службу «Социальный патруль» сообщили жители Октябрьского округа, позже информация о мужчине появилась в одном из городских пабликов. По сообщениям очевидцев, омичу без определенного места жительства требовалась помощь.
Сотрудники организации доставили бездомного в центр социальной адаптации, там ему предоставили временное жилье, горячее питание, а также оказали необходимую медицинскую помощь. Позже мужчине помогут восстановить документы, оформить пенсию по инвалидности и устроиться на работу.
Отмечается, что омич и ранее жил во временном приюте, однако после получения пенсии он покинул центр и лишился дохода из-за несвоевременного переоформления инвалидности.
«Если вы увидели на улицах Омска человека, который нуждается в помощи, не оставайтесь равнодушными, звоните по круглосуточному телефону: 37-34-86 или сообщите нам об этом в социальных сетях», — обратились к омичам в пресс-службе министерства труда.
Напомним, что зимой сотрудники организации спасли от обморожения бездомного жителя Усть-Ишимского района.