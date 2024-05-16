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Бездомный

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Март
Теплая остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
18 марта, 14:29
Август 2023
В центре Омска бездомный зашел в бар и украл вещи одной из посетительниц
Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
18 августа 2023, 11:40
Июль 2023
В Омске бездомный снял с пьяного мужчины золотую цепочку за 300 тысяч рублей
Подозреваемый сдал ювелирное украшение в ломбард и получил 3 тысячи. Деньги потратил на алкоголь.
18 июля 2023, 06:25

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