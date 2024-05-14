В омском КУ из доходного дома Гутермахера и Лермана снова сменилось руководство

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
В казенном учреждении города Омска «Аналитическое сопровождение» снова сменилось руководство. С 13 мая КУ руководит Алексей Кириченов в статусе исполняющего обязанности директора. Он сменил Наталью Чубарову, занимавшую пост врио всего месяц, с 4 апреля.
Специализация «Аналитического сопровождения» — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». КУ зарегистрировано в двухэтажке на пересечении улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ. Это памятник культуры, известный как «доходный дом Гутермахера и Лермана». В том же доме находится ресторан «Токио», а в прошлом находился еще и стрип-клуб «Жара». Напомним: в начале года это здание было внесено в программу приватизации.
Последним постоянным руководителем «Аналитического сопровождения» была Ирина Фрайндт, занимавшая этот пост почти 5 лет.