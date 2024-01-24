Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры

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Согласно информации, указанной на сайте горсовета, в список внесли четыре объекта. Одним из них стал памятник культуры «Доходный дом Н. А. Гутермахера и Лермана». Его построили в начале прошлого века. Находится памятник на стыке улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ. Еще в 2015 здание признали объектом культурного наследия. Соответсующий документ есть на сайте министерства культуры РФ. В 1918–1919 годах там располагался штаб чехословацких войск и французская военная миссия.
Сейчас часть помещений там сдается под коммерческую недвижимость. В конце 2010-х годов в результате судебных процессов было принято решение — привести здание в первозданный вид, также планировалось, что арендаторы выкупят помещения. Но недвижимость так и осталась в собственности города.