Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры

Согласно информации, указанной на сайте горсовета, в список внесли четыре объекта. Одним из них стал памятник культуры «Доходный дом Н. А. Гутермахера и Лермана». Его построили в начале прошлого века. Находится памятник на стыке улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ. Еще в 2015 здание признали объектом культурного наследия. Соответсующий документ есть на сайте министерства культуры РФ. В 1918–1919 годах там располагался штаб чехословацких войск и французская военная миссия.