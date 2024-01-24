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Документ

Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры

24 января 2024, 02:43
Фото: 1MI
Документ

В Омске планируют продать памятник культуры на улице 10 лет Октября

Вчера, 23 января, прошло заседание депутатов Омского горсовета. Решено расширить программу приватизации имущества города на текущий год.
Фото: Google карты

Согласно информации, указанной на сайте горсовета, в список внесли четыре объекта. Одним из них стал памятник культуры «Доходный дом Н. А. Гутермахера и Лермана». Его построили в начале прошлого века. Находится памятник на стыке улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ. Еще в 2015 здание признали объектом культурного наследия. Соответсующий документ есть на сайте министерства культуры РФ. В 1918–1919 годах там располагался штаб чехословацких войск и французская военная миссия.

Фото: Министерство культуры РФ

Сейчас часть помещений там сдается под коммерческую недвижимость. В конце 2010-х годов в результате судебных процессов было принято решение — привести здание в первозданный вид, также планировалось, что арендаторы выкупят помещения. Но недвижимость так и осталась в собственности города.

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#Общество#Памятник#Горсовет#Объект культурного наследия#Анастасия Чернобаева#Памятник культуры#Приватизация имущества#Доходный дом Н. А. Гутермахера и Лермана#Министерство культуры РФ#Чехословацкие войска
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