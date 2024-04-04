В омском КУ из доходного дома Гутермахера и Лермана сменилось руководство

Специализация «Аналитического сопровождения» — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». КУ зарегистрировано в двухэтажке на пересечении улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ. Это памятник культуры, известный как «доходный дом Гутермахера и Лермана». В том же доме находится ресторан «Токио», а в прошлом находился еще и стрип-клуб «Жара».