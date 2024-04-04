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В омском казенном учреждении сменилось руководство

В омском КУ из доходного дома Гутермахера и Лермана сменилось руководство

4 апреля 2024, 04:52
Фото: 2Gis

В омском казенном учреждении сменилось руководство

Из «Аналитического сопровождения» ушла Ирина Фрайндт.

В казенном учреждении города Омска «Аналитическое сопровождение» сменилось руководство. С 3 апреля КУ руководит Наталья Чубарова в статусе исполняющего обязанности директора. Она сменила Ирину Фрайндт, занимавшую пост директора с июня 2019 года.

Специализация «Аналитического сопровождения» — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». КУ зарегистрировано в двухэтажке на пересечении улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ. Это памятник культуры, известный как «доходный дом Гутермахера и Лермана». В том же доме находится ресторан «Токио», а в прошлом находился еще и стрип-клуб «Жара».

Напомним: в начале года это здание было внесено в программу приватизации.

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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Казенные учреждения
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