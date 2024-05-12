Параллели с историей. Как Омск салютовал Победе на мотодроме ДОСААФ

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Частичка истории Победы ненадолго замерла на территории омского мотодрома ДОСААФ — стройный ряд заслуженных «пенсионеров» автопрома, приняв участие в Параде Победы, уже сами принимали парад — будущих победителей первого заезда 2024 года. Разные «классы», разные времена и разные задачи — до первых заездов оставалось совсем немного времени.
Ну, а среди ярких красок «ретро» выделялся и сдержанный цвет хаки — настоящие «ветераны», которых осталось не так уж и много. Но целое семейство «ГАЗонов» разных годов и модификаций, несших службу еще в советской армии, тоже заглянуло на праздник автоспорта — взглянуть на «потомков» и привлечь внимание абсолютно всех детей, пришедших с родителями на гонки.
Ровно полдень. Музыка стихла, а посетителей попросили вернуться на трибуны — время освободить дорогу для участников гонки. Впереди больше двадцати заездов в двух дисциплинах: «Запорожцы» и машины «А1600». Момент очень важный, техника только-только вышла из ремонтных боксов и пара минут до начала гонки — единственная возможность посмотреть на автомобили и участников: огромные скорости на прямой и пыль на поворотах трассы позже помешают рассмотреть что-либо в подробностях.
После — краткое представление всех участников состязания: самый юный участник едва-едва отпраздновал первое десятилетие. Звучит команда «По машинам» — две колонны понемногу выбираются на трек, показывая себя во всей красе: первыми стартует пара «багги» (ими, кстати, управляют девушки), вслед за ними трогаются «Запорожцы» и «ВАЗы». Последними пробег дополняют и ретро автомобили — у каждого из них впереди целый список локаций, где они вновь покажут себя во всей красе.
Все подобные мероприятия нуждаются в серьезной подготовке, поэтому пришлось еще немного подождать первых участников: гаревое покрытие, укрывающее поверхность мотодрома, при любом порыве ветра и маневре техники взметается в воздух. Так что вместо долгожданных спортивных машин на «арену» выходит оранжевый тяжеловес с цистерной — поливомоечный агрегат.
Первыми свое мастерство в управлении автомобилем показали воспитанники ДОСААФа — будущие водители. Конечно, некоторым пилотам понадобилась подушечка на сиденье и приходилось привставать, чтобы видеть трассу, но «змейку» прошли все: один сбитый конус «не в счет». Кстати, победителей жюри определило сразу — каждый участник получил грамоты и даже медали.
Победители спешно ретируются на трибуны, показывать награды родителям и друзьям, а над ареной мотодрома раздается жуткий треск моторов поменьше — «стайка» кроссовых мотоциклов устремляется на трек: особой дисциплины соревнований для них не запланировано, но удивить они смогут кого угодно — несмотря на возраст, мотоциклисты уверенно держатся в седле и развивают огромные скорости.
Мотоциклы могут «летать» — научно доказано: преподаватель группы мотокроссменов, пока воспитанники показывали умение держать трассу, покорял воздух. Между прочим, дистанция полета весьма серьезная, около 6,5 метров (исключительно по паспортным характеристикам кузова «Жигулей» — а их там четверо). Да и «взлет» был не единственным — после набора скорости прыжки вошли в режим нон-стоп.
На этом «космическая программа» на мотодроме не завершилась. Из гаражного бокса на арену вывели «ВАЗ» синего цвета — «боевой классике» тоже предстояло взлететь. Пилот, правда, покинул машину, но его место занял Александр Фабрициус, до этого комментировавший ход мероприятия. Шлем, проверка узлов и вот — машина выходит на дистанцию.
Такое зрелище шокирует: несколько тонн стали взмывают в воздух. И вместе с тем, даже приходят в голову кое-какие параллели: а ведь не только машина способна летать, но и куда более тяжелые агрегаты — неспроста же существует фраза «летающий танк». Во времена Великой Отечественной войны такое прозвище заслужил БТ-7, сейчас его носят представители семейства Т-80 и выше. Так что — кто знает, быть может в кузове и этого «ВАЗа» есть частичка металла от его «предка».
И вот, впереди основная часть мероприятия — заезды в классах «Запорожец» и «А1600». Немного о правилах: в дисциплине «1600» соревнуются легковые автомобили, а протяженность трех кругов трассы и дала название классу. С «ЗАЗами» — тоже самое, только к участию допускается только одна марка автомобилей.
Но автоспорт — это всегда риск: аудиторию вежливо просят отойти от ограждения трека и занять места на трибунах повыше — прямая и зоны поворота самые опасные, автомобиль может пробить ограждение как лист бумаги. Да и другие, «мягкие» барьеры тоже разлетаются как конфетти.
Борьба профи на треке — явление очень нервное, хоть и не всегда заметное: тактика, удержание позиции, вовремя притормозить, блокируя проезд оппоненту или, наоборот, ускориться, влетая в поворот по широкой дуге, сохраняя скорость для рывка по прямой. Очень часто зрители на трибунах не видят эту борьбу — нам остается только ее фиксировать и пытаться понять, осознавая риск и степень опасности.
А вот механики явно испытывали серьезный стресс: постоянно что-то да норовило «отвалиться». К тому же, «техническая поддержка» была доступна не всем — как оказалось, «Запорожцы» чинятся самими гонщиками, на них молодые водители отрабатывают и вождение, и ремонт вверенных машин. А уж как зрелищно они борются на треке…
Гонка продолжается — все очень хотят посмотреть на вылетевшую с трека машину, но нельзя — никто не может гарантировать, что второй такой «казак» не решит выскочить за пределы трека. На пути очень удачно растет несколько широких деревьев, а ведущие внимательно смотрят за гонкой — удается «ускользнуть» с безопасной трибуны и подобраться ближе к месту происшествия.
Умение оставаться в строю, несмотря ни на что — одно из важнейших качеств для пилота автомобиля. Человек, сидевший в том зеленом «ЗАЗе», это продемонстрировал. Как позже выяснилось — у пилота-юноши был достойный пример.
Безоговорочным победителем гонки стал Евгений Войтович — МС России и Казахстана. Вот только за день до заезда медики в него совсем не верили: ампутированная нога, сниженный «показатель активности» и долгая история восстановления после ДТП…
…что не стало препятствием для того, чтобы прийти первым и занять место на вершине пьедестала. Как позже мужчина признался, он давно понял, что все «препятствия», в основном, в голове:
«Если честно, то я радовался уже тому, что смог сесть и поехать. Буквально, договорился с Александром [Фабрициусом], мол, давай проеду? Он согласился. А оно вот так вот получилось. И, вот серьезно, многим людям из дома страшно выйти буквально с „царапиной“, они даже не понимают, что могут гораздо больше. Ну и сел и поехал — не сломался». — рассказал Евгений.
Конечно, в такой теме не получилось не затронуть и «обратную сторону медали» — поговорить о здоровье. Как рассказал Евгений, на ампутацию он пошел добровольно, по собственному желанию. Врачи отговаривали, но жить, передвигаясь «на колесах» и с аппаратом Елизарова желания не было:
«Да, можно прожить жизнь больнице. Но у меня совсем другой настрой — я хочу жить полноценно. Когда-то, после аварии, меня смог замотивировать один товарищ, попавший со мной в больницу. Я тогда еще лежал, а он мне — на костылях! — приносит чай и перекус какой-то, уже не помню точно. Поблагодарил его, конечно, но вслед за ним в палату медсестра вошла и давай его отчитывать, мол, вам нельзя, могли бы меня попросить. А парень на нее, со злобой такой небольшой — „А когда тебя рядом не будет, кто мне поможет?“. Вот так этот момент и запомнился». — поделился воспоминанием Евгений.
Более того, мотивация, вера — это то, чего не хватает многим. Даже жена, как рассказал победитель гонки, шлем достала ему из шкафа только вечером перед 9-м Мая. А друг-механик, Денис Болдырев, все же сделал сцепление на руле — хоть и сомневался. Сомневались даже медики незадолго до гонки — мужчине утвердили «низкий показатель активности», из-за чего даже претендовать на удобный, технологичный протез невозможно. А поверить в себя, после того как разуверились все, может быть очень трудно.
Поверив в себя, Евгений стремится подарить эту веру и другим. В личной беседе, когда уже шум моторов на треке окончательно стих, мужчина признался, что хочет донести для многих факт того, что инвалидность — не приговор.
«Многие парни сейчас буду возвращаться с СВО. Да, без руки, без ноги, условно. Да, государство выдаст им протез. Но как они будут восстанавливаться морально, психологически, в этом случае? Мне кажется, подобный пример может пойти и им на пользу» — поделился мечтой гонщик.
Над головой проревел заходящий на посадку самолет — мотодром ДОСААФа находится прямо на траектории, по которой заходят на посадку лайнеры. Правда, в этот раз пилотам приходилось бороться с сильным ветром.
Внимательный взгляд опытного «наземного» пилота оценивающе окинул фюзеляж и выпущенные шасси.
«Смотри-ка, тоже боком заходит. Прям как я в поворот. Тоже ас!» — рассмеялся Евгений.
А корреспондент почему-то вспомнил историю Алексея Маресьева…