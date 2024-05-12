Параллели с историей. Как Омск салютовал Победе на мотодроме ДОСААФ

Такое зрелище шокирует: несколько тонн стали взмывают в воздух. И вместе с тем, даже приходят в голову кое-какие параллели: а ведь не только машина способна летать, но и куда более тяжелые агрегаты — неспроста же существует фраза «летающий танк». Во времена Великой Отечественной войны такое прозвище заслужил БТ-7, сейчас его носят представители семейства Т-80 и выше. Так что — кто знает, быть может в кузове и этого «ВАЗа» есть частичка металла от его «предка».