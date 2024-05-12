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Заботливо восстановленные автомобили открыли праздник моторного спорта

Параллели с историей. Как Омск салютовал Победе на мотодроме ДОСААФ

12 мая 2024, 13:30
Фото: Илья Скобин / Город55
Заботливо восстановленные автомобили открыли праздник моторного спорта

На омском мотодроме ДОСААФ прошла праздничная гонка в нескольких дисциплинах

Обычно от словосочетания «спортивно-технический праздник» многого не ждешь: выставка техники, пробег, что угодно. Но «Салют, победа!» — это про другое. Это про людей. Людей, сражающихся до последнего. А о том, как удалось объединить историю и реальность — в репортаже Города55.

Минуты до старта

Частичка истории Победы ненадолго замерла на территории омского мотодрома ДОСААФ — стройный ряд заслуженных «пенсионеров» автопрома, приняв участие в Параде Победы, уже сами принимали парад — будущих победителей первого заезда 2024 года. Разные «классы», разные времена и разные задачи — до первых заездов оставалось совсем немного времени.

Все красивы и все — на ходуВсе красивы и все — на ходу
Все красивы и все — на ходуВсе красивы и все — на ходу
Все красивы и все — на ходуВсе красивы и все — на ходу
Все красивы и все — на ходуВсе красивы и все — на ходу
Все красивы и все — на ходу
Фото: Илья Скобин / Город55

Ну, а среди ярких красок «ретро» выделялся и сдержанный цвет хаки — настоящие «ветераны», которых осталось не так уж и много. Но целое семейство «ГАЗонов» разных годов и модификаций, несших службу еще в советской армии, тоже заглянуло на праздник автоспорта — взглянуть на «потомков» и привлечь внимание абсолютно всех детей, пришедших с родителями на гонки.

Пожалуй, самый загадочный «гость» автодромаПожалуй, самый загадочный «гость» автодрома
Слева направо: ГАЗ-67Б, ГАЗ-69 и «доработанный» ГАЗ-69.Слева направо: ГАЗ-67Б, ГАЗ-69 и «доработанный» ГАЗ-69.
Кстати, выпускать 69-е «ГАЗы» начали больше 70-и лет назадКстати, выпускать 69-е «ГАЗы» начали больше 70-и лет назад
Пожалуй, самый загадочный «гость» автодрома
Фото: Илья Скобин / Город55

Ровно полдень. Музыка стихла, а посетителей попросили вернуться на трибуны — время освободить дорогу для участников гонки. Впереди больше двадцати заездов в двух дисциплинах: «Запорожцы» и машины «А1600». Момент очень важный, техника только-только вышла из ремонтных боксов и пара минут до начала гонки — единственная возможность посмотреть на автомобили и участников: огромные скорости на прямой и пыль на поворотах трассы позже помешают рассмотреть что-либо в подробностях.

Строй должен быть ровным - без помощи опытного наставника не обойтисьСтрой должен быть ровным - без помощи опытного наставника не обойтись
Строй должен быть ровным - без помощи опытного наставника не обойтисьСтрой должен быть ровным - без помощи опытного наставника не обойтись
Всего в заездах должны были принять участие 25 гонщиковВсего в заездах должны были принять участие 25 гонщиков
Кроме того, нужно еще успеть уточнить все детали перед заездомКроме того, нужно еще успеть уточнить все детали перед заездом
Строй должен быть ровным - без помощи опытного наставника не обойтись
Фото: Илья Скобин / Город55

После — краткое представление всех участников состязания: самый юный участник едва-едва отпраздновал первое десятилетие. Звучит команда «По машинам» — две колонны понемногу выбираются на трек, показывая себя во всей красе: первыми стартует пара «багги» (ими, кстати, управляют девушки), вслед за ними трогаются «Запорожцы» и «ВАЗы». Последними пробег дополняют и ретро автомобили — у каждого из них впереди целый список локаций, где они вновь покажут себя во всей красе.

Тот самый "малыш" багги - у пилота необычного транспорта впереди целая серия заездовТот самый "малыш" багги - у пилота необычного транспорта впереди целая серия заездов
Колонна делает круги почета на небольшой скорости - можно разглядеть все деталиКолонна делает круги почета на небольшой скорости - можно разглядеть все детали
Колонна делает круги почета на небольшой скорости - можно разглядеть все деталиКолонна делает круги почета на небольшой скорости - можно разглядеть все детали
Колонна делает круги почета на небольшой скорости - можно разглядеть все деталиКолонна делает круги почета на небольшой скорости - можно разглядеть все детали
У пробега были и свои знаменосцы — даже в «гражданской» колонне.У пробега были и свои знаменосцы — даже в «гражданской» колонне.
Один из самых возрастных участников пробега: ГАЗ-4. Первый такой автомобиль вышел с конвейера в 1933 годуОдин из самых возрастных участников пробега: ГАЗ-4. Первый такой автомобиль вышел с конвейера в 1933 году
Все-таки есть что-то "добродушное" в "лицах" старинных машинВсе-таки есть что-то "добродушное" в "лицах" старинных машин
Пробег завершается, техника стягивается к выезду с автодрома, клаксонами прощаясь со зрителямиПробег завершается, техника стягивается к выезду с автодрома, клаксонами прощаясь со зрителями
Тот самый "малыш" багги - у пилота необычного транспорта впереди целая серия заездов
Фото: Илья Скобин / Город55

Первые на арене

Все подобные мероприятия нуждаются в серьезной подготовке, поэтому пришлось еще немного подождать первых участников: гаревое покрытие, укрывающее поверхность мотодрома, при любом порыве ветра и маневре техники взметается в воздух. Так что вместо долгожданных спортивных машин на «арену» выходит оранжевый тяжеловес с цистерной — поливомоечный агрегат.

Каждое состязание обязательно сопровождают эвакуатор и поливальная машинаКаждое состязание обязательно сопровождают эвакуатор и поливальная машина
Правда, сначала что-то не задалось - напор воды поднялся только ко второму кругу.Правда, сначала что-то не задалось - напор воды поднялся только ко второму кругу.
Без лишних слов — об организатореБез лишних слов — об организаторе
Каждое состязание обязательно сопровождают эвакуатор и поливальная машина
Фото: Илья Скобин / Город55

Первыми свое мастерство в управлении автомобилем показали воспитанники ДОСААФа — будущие водители. Конечно, некоторым пилотам понадобилась подушечка на сиденье и приходилось привставать, чтобы видеть трассу, но «змейку» прошли все: один сбитый конус «не в счет». Кстати, победителей жюри определило сразу — каждый участник получил грамоты и даже медали.

За рулем «учебника» — будущие водители, проходящие обучение в автошколеЗа рулем «учебника» — будущие водители, проходящие обучение в автошколе
«Змейка» требует серьезных навыков, но и ее юниоры проходили на скорости«Змейка» требует серьезных навыков, но и ее юниоры проходили на скорости
Туда и обратно - недолго, но нервно...Туда и обратно - недолго, но нервно...
...ведь за маневрами следят трибуны...ведь за маневрами следят трибуны
Во время заезда ни один конус не пострадал — так, только чуть-чуть подвинулсяВо время заезда ни один конус не пострадал — так, только чуть-чуть подвинулся
За рулем «учебника» — будущие водители, проходящие обучение в автошколе
Фото: Илья Скобин / Город55

Победители спешно ретируются на трибуны, показывать награды родителям и друзьям, а над ареной мотодрома раздается жуткий треск моторов поменьше — «стайка» кроссовых мотоциклов устремляется на трек: особой дисциплины соревнований для них не запланировано, но удивить они смогут кого угодно — несмотря на возраст, мотоциклисты уверенно держатся в седле и развивают огромные скорости.

За секунду до стартаЗа секунду до старта
Мотор 65-го номера "заволновался" и сразу стартовать не хотел...Мотор 65-го номера "заволновался" и сразу стартовать не хотел...
...но быстро "одумался" - впереди ключевой элемент всей программы мотокросса...но быстро "одумался" - впереди ключевой элемент всей программы мотокросса
Весь нрав своих "железных коней" юноши показывали на круговом трекеВесь нрав своих "железных коней" юноши показывали на круговом треке
Выход на траекторию, секундная пауза и набор скорости…Выход на траекторию, секундная пауза и набор скорости…
…для того, чтобы на трибунах у сотни людей замерло сердце…для того, чтобы на трибунах у сотни людей замерло сердце
За секунду до старта
Фото: Илья Скобин / Город55

Мотоциклы могут «летать» — научно доказано: преподаватель группы мотокроссменов, пока воспитанники показывали умение держать трассу, покорял воздух. Между прочим, дистанция полета весьма серьезная, около 6,5 метров (исключительно по паспортным характеристикам кузова «Жигулей» — а их там четверо). Да и «взлет» был не единственным — после набора скорости прыжки вошли в режим нон-стоп.

Наследник минувших времен

На этом «космическая программа» на мотодроме не завершилась. Из гаражного бокса на арену вывели «ВАЗ» синего цвета — «боевой классике» тоже предстояло взлететь. Пилот, правда, покинул машину, но его место занял Александр Фабрициус, до этого комментировавший ход мероприятия. Шлем, проверка узлов и вот — машина выходит на дистанцию.

Момент полета удалось поймать и на видео
Видео: Илья Скобин / Город55

Такое зрелище шокирует: несколько тонн стали взмывают в воздух. И вместе с тем, даже приходят в голову кое-какие параллели: а ведь не только машина способна летать, но и куда более тяжелые агрегаты — неспроста же существует фраза «летающий танк». Во времена Великой Отечественной войны такое прозвище заслужил БТ-7, сейчас его носят представители семейства Т-80 и выше. Так что — кто знает, быть может в кузове и этого «ВАЗа» есть частичка металла от его «предка».

Больше километра нервов и скорости

И вот, впереди основная часть мероприятия — заезды в классах «Запорожец» и «А1600». Немного о правилах: в дисциплине «1600» соревнуются легковые автомобили, а протяженность трех кругов трассы и дала название классу. С «ЗАЗами» — тоже самое, только к участию допускается только одна марка автомобилей.

Но автоспорт — это всегда риск: аудиторию вежливо просят отойти от ограждения трека и занять места на трибунах повыше — прямая и зоны поворота самые опасные, автомобиль может пробить ограждение как лист бумаги. Да и другие, «мягкие» барьеры тоже разлетаются как конфетти.

Команда "Внимание"Команда "Внимание"
У стартовой чертыУ стартовой черты
Вот так пилоты сражаются на трассеВот так пилоты сражаются на трассе
Не всегда аккуратно...Не всегда аккуратно...
…и иногда оставляя «сюрпризы» оппонентам…и иногда оставляя «сюрпризы» оппонентам
А вот ведущему корреспондент честно завидовал - хотелось подобраться ближеА вот ведущему корреспондент честно завидовал - хотелось подобраться ближе
Команда "Внимание"
Фото: Илья Скобин / Город55

Борьба профи на треке — явление очень нервное, хоть и не всегда заметное: тактика, удержание позиции, вовремя притормозить, блокируя проезд оппоненту или, наоборот, ускориться, влетая в поворот по широкой дуге, сохраняя скорость для рывка по прямой. Очень часто зрители на трибунах не видят эту борьбу — нам остается только ее фиксировать и пытаться понять, осознавая риск и степень опасности.

Наверное, так она и выглядит — эта опасность. Но, к счастью, медики в этой гонке остались без работыНаверное, так она и выглядит — эта опасность. Но, к счастью, медики в этой гонке остались без работы
Наверное, так она и выглядит — эта опасность. Но, к счастью, медики в этой гонке остались без работы
Фото: Илья Скобин / Город55

А вот механики явно испытывали серьезный стресс: постоянно что-то да норовило «отвалиться». К тому же, «техническая поддержка» была доступна не всем — как оказалось, «Запорожцы» чинятся самими гонщиками, на них молодые водители отрабатывают и вождение, и ремонт вверенных машин. А уж как зрелищно они борются на треке…

"Малыши" второй гоночной дисциплины готовы стартовать"Малыши" второй гоночной дисциплины готовы стартовать
Но очень сильно подводит управляемость...Но очень сильно подводит управляемость...
...машина уходит в переворот, добавляя новых вмятин на кузов...машина уходит в переворот, добавляя новых вмятин на кузов
Сзади напирают соперники, столкновение может произойти в любую секундуСзади напирают соперники, столкновение может произойти в любую секунду
Один пилот смог увернуться от удара и продолжить гонку, второй...Один пилот смог увернуться от удара и продолжить гонку, второй...
… вылетает за пределы арены, пробив ограждение… вылетает за пределы арены, пробив ограждение
Чудеса на вираж: «перевертыш» возвращается на колеса самЧудеса на вираж: «перевертыш» возвращается на колеса сам
И продолжает заездИ продолжает заезд
Первым уже не прийти, но и побежденным он точно не будетПервым уже не прийти, но и побежденным он точно не будет
"Малыши" второй гоночной дисциплины готовы стартовать
Фото: Илья Скобин / Город55

Гонка продолжается — все очень хотят посмотреть на вылетевшую с трека машину, но нельзя — никто не может гарантировать, что второй такой «казак» не решит выскочить за пределы трека. На пути очень удачно растет несколько широких деревьев, а ведущие внимательно смотрят за гонкой — удается «ускользнуть» с безопасной трибуны и подобраться ближе к месту происшествия.

С пилотом все хорошо - считанные сантиметры стали большим везениемС пилотом все хорошо - считанные сантиметры стали большим везением
А вот "Запорожец" явно чувствует себя не очень. Хотя, еще поездит - двигатель находится сзадиА вот "Запорожец" явно чувствует себя не очень. Хотя, еще поездит - двигатель находится сзади
Пилоту повезло попасть в промежуток между опорами барьера — иначе удар был бы серьезнееПилоту повезло попасть в промежуток между опорами барьера — иначе удар был бы серьезнее
С пилотом все хорошо - считанные сантиметры стали большим везением
Фото: Илья Скобин / Город55

Непобежденный

Умение оставаться в строю, несмотря ни на что — одно из важнейших качеств для пилота автомобиля. Человек, сидевший в том зеленом «ЗАЗе», это продемонстрировал. Как позже выяснилось — у пилота-юноши был достойный пример.

Безоговорочным победителем гонки стал Евгений Войтович — МС России и Казахстана. Вот только за день до заезда медики в него совсем не верили: ампутированная нога, сниженный «показатель активности» и долгая история восстановления после ДТП…

Евгений - пилот автомобиля со стартовым номером 33Евгений - пилот автомобиля со стартовым номером 33
Представление участников гонкиПредставление участников гонки
И момент триумфаИ момент триумфа
Евгений - пилот автомобиля со стартовым номером 33
Фото: Илья Скобин / Город55

…что не стало препятствием для того, чтобы прийти первым и занять место на вершине пьедестала. Как позже мужчина признался, он давно понял, что все «препятствия», в основном, в голове:

«Если честно, то я радовался уже тому, что смог сесть и поехать. Буквально, договорился с Александром [Фабрициусом], мол, давай проеду? Он согласился. А оно вот так вот получилось. И, вот серьезно, многим людям из дома страшно выйти буквально с „царапиной“, они даже не понимают, что могут гораздо больше. Ну и сел и поехал — не сломался». — рассказал Евгений.
Александр Фабрициус и Евгений Войтович после награжденияАлександр Фабрициус и Евгений Войтович после награждения
Золотая медаль и кубок - самые яркие атрибуты победителя...Золотая медаль и кубок - самые яркие атрибуты победителя...
…но и их есть с кем разделить — с теми, кто поверил и помог буквально осуществить мечту…но и их есть с кем разделить — с теми, кто поверил и помог буквально осуществить мечту
Александр Фабрициус и Евгений Войтович после награждения
Фото: Илья Скобин / Город55

Конечно, в такой теме не получилось не затронуть и «обратную сторону медали» — поговорить о здоровье. Как рассказал Евгений, на ампутацию он пошел добровольно, по собственному желанию. Врачи отговаривали, но жить, передвигаясь «на колесах» и с аппаратом Елизарова желания не было:

«Да, можно прожить жизнь больнице. Но у меня совсем другой настрой — я хочу жить полноценно. Когда-то, после аварии, меня смог замотивировать один товарищ, попавший со мной в больницу. Я тогда еще лежал, а он мне — на костылях! — приносит чай и перекус какой-то, уже не помню точно. Поблагодарил его, конечно, но вслед за ним в палату медсестра вошла и давай его отчитывать, мол, вам нельзя, могли бы меня попросить. А парень на нее, со злобой такой небольшой — „А когда тебя рядом не будет, кто мне поможет?“. Вот так этот момент и запомнился». — поделился воспоминанием Евгений.

Более того, мотивация, вера — это то, чего не хватает многим. Даже жена, как рассказал победитель гонки, шлем достала ему из шкафа только вечером перед 9-м Мая. А друг-механик, Денис Болдырев, все же сделал сцепление на руле — хоть и сомневался. Сомневались даже медики незадолго до гонки — мужчине утвердили «низкий показатель активности», из-за чего даже претендовать на удобный, технологичный протез невозможно. А поверить в себя, после того как разуверились все, может быть очень трудно.

А когда ты веришь сам — уже ничто тебя не остановит, даже «гантельки» (так ласково обзывает костыли Евгений)А когда ты веришь сам — уже ничто тебя не остановит, даже «гантельки» (так ласково обзывает костыли Евгений)
А когда ты веришь сам — уже ничто тебя не остановит, даже «гантельки» (так ласково обзывает костыли Евгений)
Фото: Илья Скобин / Город55

Поверив в себя, Евгений стремится подарить эту веру и другим. В личной беседе, когда уже шум моторов на треке окончательно стих, мужчина признался, что хочет донести для многих факт того, что инвалидность — не приговор.

«Многие парни сейчас буду возвращаться с СВО. Да, без руки, без ноги, условно. Да, государство выдаст им протез. Но как они будут восстанавливаться морально, психологически, в этом случае? Мне кажется, подобный пример может пойти и им на пользу» — поделился мечтой гонщик.

Над головой проревел заходящий на посадку самолет — мотодром ДОСААФа находится прямо на траектории, по которой заходят на посадку лайнеры. Правда, в этот раз пилотам приходилось бороться с сильным ветром.

Фото: Илья Скобин / Город55

Внимательный взгляд опытного «наземного» пилота оценивающе окинул фюзеляж и выпущенные шасси.

«Смотри-ка, тоже боком заходит. Прям как я в поворот. Тоже ас!» — рассмеялся Евгений.

А корреспондент почему-то вспомнил историю Алексея Маресьева…

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#Илья Скобин#Спорт#Видео#Омск#Победа#История#Гонки#ДОСААФ#Инвалидность#Праздник#Автомобили
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