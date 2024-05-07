Омская «Тепловая компания» предложила план выхода из кризиса

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ одним из докладчиков был гендиректор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев. Он рассказал депутатам о том, как именно его предприятие собирается выходить из кризиса, связанного с долгами и изношенностью имущества.
Представленный Дмитриевым план предполагает вывод из эксплуатации 4 убыточных угольных котельных, обновление техники, «снижение повреждаемости» на сетях за счет капитального ремонта коммуникаций, оптимизацию структуры коллектива и штатного расписания, «пересмотр норматива расхода тепловой энергии на подогрев кубометра воды» и др.
Все эти мероприятия запланированы на достаточно долгий срок и в ряде случаев требуют затрат. Но и результат они обещают эффектный.
— Реализация перечисленных мероприятий позволит, — говорится в отчете, заранее предоставленном депутатам, — сократить просроченную ДЗ на 300 млн рублей, снизить КЗ на 650 млн рублей (35%) с уровня 1850 млн рублей до 1200 млн рублей, вывести общество на безубыточный уровень за счет увеличения доходной части на 400 млн рублей ежегодно сверх инфляции, увеличить ежегодные объемы ремонтной и инвестиционной программ суммарно с 200 до 500 млн рублей.
Дмитриев рассказал депутатам, что планируется еще и «работать с РЭК в части увеличения финансирования»: по его словам, «есть надежда», что благодаря этому «Тепловая» получит дополнительно 400 млн рублей. На очевидный вопрос «Как изменится экономически обоснованный тариф, если реализовать все мероприятия из плана?» глава ТК ответил, что таких данных пока нет.
Депутаты высоко оценили сам тот факт, что в «Тепловой» подготовили план выхода из кризиса.
— План представлен, в прошлый раз его не было, — констатировал Алексей Провозин. — Очень хорошо! Сейчас мы должны помочь, а не просто отслушать и критиковать.
По мнению депутата, главная проблема документа в том, что в нем нет просьб и конкретных указаний на то, как городской Совет может помочь муниципальной компании. Это могут быть изменения нормативной базы, обращения к другим уровням власти и т. п.
В итоге депутаты приняли доклад Владимира Дмитриева к сведению.
Напомним: «Тепловая компания» недавно была преобразована из МУПа в АО, при этом единственным акционером стал Омский муниципалитет. Финансы ТК оставляют желать лучшего: периодически появляются новости о том, что очередной кредитор угрожает компании банкротством. Главная проблема предприятия — изношенные сети: в замене или ремонте нуждаются более 60% коммуникаций.