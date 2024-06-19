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Владимир Дмитриев

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«Речь идет о миллиардах!»: омские депутаты выслушали отчет об отопительном сезоне
Отчёт администрации и «Тепловой компании» о «работе над ошибками» их не удовлетворил.
19 июня, 06:28
«В штатном режиме»: в ДГХ прокомментировали массовое отключение отопления в декабре
14 февраля, 06:47
2022
Назван новый директор омской «Тепловой компании»
СМИ сообщают о назначении Владимира Дмитриева на пост главы МП «Тепловая компания».
31 августа 2022, 03:48

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