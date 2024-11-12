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Алексей Провозин

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2024
От охраны до колониальных товаров: рассказываем о бизнесе депутатов Омского Горсовета
12 ноября, 04:05
«Нет расчетов»: в Омском Горсовете снова вспомнили о кладбищенском кризисе
16 октября, 06:13
«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
1 августа, 02:33
«Он уже симпатичный»: в одном из омских скверов установят «кота ученого»
19 июля, 08:15
Омские депутаты решили ужесточить наказания за незаконно установленные киоски
Проблему будут обсуждать в ходе осенней сессии городского Совета.
13 июня, 08:27
«Удалось возродить производство гробов и крестов». Глава КСУ отчитался о своей работе
10 апреля, 06:56
В Омске предложили создать схему озеленения города
20 марта, 10:53
«Мне нужны штаны»: омские депутаты задумались о городской ливневке
20 марта, 06:32
2023
В «Единой России» осудили высказывание Провозина о банных льготах как анахронизме
16 ноября 2023, 04:42
«Нету денежек — нету девушек»: в Горсовете прокомментировали будущее омских бань
15 ноября 2023, 06:21
В Омском городском Совете прошли публичные слушания по бюджету
10 ноября 2023, 08:15
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
4 ноября 2023, 04:18
«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»
По мнению депутата, данные о том, что деревьев в Омске становится меньше, не соответствуют действительности.
30 октября 2023, 10:37
Омских депутатов заинтересовали «собачьи свадьбы»
18 октября 2023, 08:55
В Омском горсовете назвали ситуацию вокруг муниципальных рынков «позорищем»
12 октября 2023, 05:29
В Омске из-за реконструкции бульвара Архитекторов избавятся от 234 деревьев
6 октября 2023, 06:51
«Надо увеличивать доходы». У депутатов возникли вопросы к развитию туризма в Омске
8 июня 2023, 05:47
К омским кладбищам прирежут 33 га земли. Но будет это нескоро
12 апреля 2023, 06:53
2022
Шар, памятник и улыбка Моны Лизы: что происходит с омской «Державой»
10 ноября 2022, 11:36
В омском Союзе предпринимателей внезапно сменился руководитель
Пост президента занимал Алексей Провозин, но он ушел в отставку.
9 ноября 2022, 03:12

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