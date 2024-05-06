МЧС снова потребовало привести в порядок противопожарные полосы вокруг Омска

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 05:04
Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области в очередной раз провели внеплановую проверку деятельности администрации Омска, связанной с противопожарной безопасностью. Из официальных данных следует, что выявлен ряд нарушений, которые должны быть устранены по большей части к 1 октября.
— На территории городского округа города Омска не созданы (не обновлены) вокруг города Омска противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, — пишут спасатели в своем отчете. — Фактически созданная минерализованная полоса частично не соответствует требованиям. Нарушения выявлены ранее, содержатся в предписании об устранении нарушений обязательных требований No 6/1 от 20.10.2023…
Осенью МЧС обязало администрацию привести полосы в порядок к 1 апреля, но, судя по результатам этой проверки, необходимые меры не были предприняты. Стоит отметить, что в мэрии ответственность за это возлагают на другие структуры.
— Обустройством минеральных полос занималась подрядная организация, — уточнили еще в октябре в департаменте информационной политики. — У МЧС были замечания в июне, их подрядчик устранил. Остальные замечания относятся к минеральным полосам, находящимся на территории Омского района.
Кроме того, специалисты из МЧС выяснили, что не везде на территории города вовремя убирают мусор и сухую растительность, обязали чиновников к 1 октября ликвидировать свалки отходов. Еще одно важное нарушение — дефицит источников наружного противопожарного водоснабжения. Его администрация должна устранить к концу 2025 года.