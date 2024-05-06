Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Омские спасатели потребовали привести в порядок противопожарные полосы

МЧС снова потребовало привести в порядок противопожарные полосы вокруг Омска

6 мая 2024, 04:42
Фото: Город55

Омские спасатели потребовали привести в порядок противопожарные полосы

Городские чиновники должны были устранить нарушения до конца зимы.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области в очередной раз провели внеплановую проверку деятельности администрации Омска, связанной с противопожарной безопасностью. Из официальных данных следует, что выявлен ряд нарушений, которые должны быть устранены по большей части к 1 октября.

— На территории городского округа города Омска не созданы (не обновлены) вокруг города Омска противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, — пишут спасатели в своем отчете. — Фактически созданная минерализованная полоса частично не соответствует требованиям. Нарушения выявлены ранее, содержатся в предписании об устранении нарушений обязательных требований No 6/1 от 20.10.2023…

Осенью МЧС обязало администрацию привести полосы в порядок к 1 апреля, но, судя по результатам этой проверки, необходимые меры не были предприняты. Стоит отметить, что в мэрии ответственность за это возлагают на другие структуры.

— Обустройством минеральных полос занималась подрядная организация, — уточнили еще в октябре в департаменте информационной политики. — У МЧС были замечания в июне, их подрядчик устранил. Остальные замечания относятся к минеральным полосам, находящимся на территории Омского района.

Кроме того, специалисты из МЧС выяснили, что не везде на территории города вовремя убирают мусор и сухую растительность, обязали чиновников к 1 октября ликвидировать свалки отходов. Еще одно важное нарушение — дефицит источников наружного противопожарного водоснабжения. Его администрация должна устранить к концу 2025 года.

МЧС потребовало привести противопожарные полосы вокруг Омска в порядок за зиму
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Мэрия#МЧС#Новости#Противопожарная безопасность
Подпишитесь
Ситуация критическая. Жителей Усть-Ишимского района эвакуируют из зоны затопления
Сегодня, 03:30
Задерживают до половины рейсов. В Омске назвали самые опаздывающие авиакомпании
Сегодня, 04:57
Омич Андрей Корешков выйдет на бой против японца Ямаучи. Что известно о сопернике
Сегодня, 05:44
Это обмен энергией с трибунами: «Авангард» продлил контракт с шоуменом G-Drive Арены
Сегодня, 07:42
Капремонт нескоро. Три омских детсада и четыре школы находятся в аварийном состоянии
Сегодня, 07:29
«Будем смотреть по погоде». Отопление в Омске хотят отключить 13 мая
Сегодня, 08:06
"