МЧС снова потребовало привести в порядок противопожарные полосы вокруг Омска

Кроме того, специалисты из МЧС выяснили, что не везде на территории города вовремя убирают мусор и сухую растительность, обязали чиновников к 1 октября ликвидировать свалки отходов. Еще одно важное нарушение — дефицит источников наружного противопожарного водоснабжения. Его администрация должна устранить к концу 2025 года.