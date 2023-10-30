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Во время проверки был найден ряд нарушений противопожарной безопасности

МЧС потребовало привести противопожарные полосы вокруг Омска в порядок за зиму

30 октября 2023, 11:27
Фото: 1MI

Во время проверки был найден ряд нарушений противопожарной безопасности

Ведомство опубликовало результаты очередной проверки.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области провели внеплановую проверку деятельности администрации Омска, связанной с противопожарной безопасностью. Из официальных данных следует, что выявлен ряд нарушений, которые должны быть устранены к 1 апреля 2024 года.

В частности, специалисты констатируют, что на ряде земельных участков в границах города не убирают мусор и не косят траву, во многих местах появляются свалки горючих отходов. Работа по созданию противопожарных полос вокруг Омска ведется не так, как следовало бы.

— На территории городского округа города Омска, — говорится в результатах проверки, — не созданы (не обновлены) вокруг города Омска противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров (фактически созданные противопожарные минерализованные полосы частично не соответствует требованиям).

Стоит отметить, что МЧСники фактически повторяют результаты предыдущей проверки, о которой Город55 писал в июне. Тогда мэрия получила время до 15 сентября на исправление недочетов — но все выглядит так, будто дополнительная работа не велась.

В департаменте информационной политики городской администрации настаивают на том, что это впечатление обманчиво.

— Обустройством минеральных полос занималась подрядная организация, — уточнили в ДИПе. — У МЧС были замечания в июне, их подрядчик устранил. Остальные замечания относятся к минеральным полосам, находящимся на территории Омского района.

Напомним: об окончании работ по созданию противопожарных минерализованных полос омские чиновники сообщили еще в конце мая. Всего, по данным мэрии, такие полосы пропахали на 26 территориях, прилегающих к лесным массивам, причем там, где была возможность, их расширяли с 10 до 20 метров. Тогда же выкосили траву на 200 гектарах земли вдоль автомобильных дорог.

МЧС признало противопожарные полосы вокруг Омска небезопасными
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#Омск#Мэрия#МЧС#Новости#Николай Эйхвальд#Противопожарная безопасность
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