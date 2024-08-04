gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Противопожарная безопасность

Выбрать дату
2024
День города, крупные пожары и прыжок собаки из окна. Главные темы недели
4 августа, 10:10
Касается каждого. В Омской области ввели режим повышенной готовности
1 апреля, 11:42
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в «Крокус сити холле»
Глава ведомства ознакомился с докладами расследования и действиями следственной группы на месте.
24 марта, 12:05
2023
МЧС потребовало привести противопожарные полосы вокруг Омска в порядок за зиму
30 октября 2023, 11:27
Правительство Омской области направит средства на обеспечение безопасности школьников
Такое решение было принято на заседании регионального кабинета министров.
6 октября 2023, 12:56
МЧС признало противопожарные полосы вокруг Омска небезопасными
У администрации есть время до сентября, чтобы все исправить.
28 июня 2023, 09:19
Омичам на два месяца запретят выезжать в лес из-за угрозы пожаров
В регионе будет действовать противопожарный режим.
20 марта 2023, 05:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика