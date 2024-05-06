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В преддверии Дня Победы россиянам бесплатно выдают георгиевские ленточки на улицах.

Георгиевская лента: как правильно носить, значение цветов и история

6 мая 2024, 11:00
Фото: Город55
В преддверии Дня Победы россиянам бесплатно выдают георгиевские ленточки на улицах.
На День Победы все носят георгиевские ленты. Сегодня мы надеваем ее, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Но с чего началась история символа победы, с какой стороны носить георгиевскую ленту и что означают ее цвета? Подробности — в материале Города55.

История георгиевской ленты

Лента появилась в 1769 году вместе с учреждением ордена Святого Георгия. Екатерина II приняла соответствующее решение во время русско-турецкой войны. Войскам Российской империи долго не удавалось продвинуться на поле боя и взять вверх над противником. Тогда императрица ввела особую награду, которую выдавали за исключительные подвиги.

Символ победы назвали в честь святого Георгия Победоносца. Изначально это был простой эмалевый белый крест, который крепился на шелковую ленту с тремя черными и двумя желтыми полосами. Эта ленточка стала прародительницей современной.

После революции совет народных комиссаров РСФСР постановил уравнять права всех военнослужащих, так что орден Святого Георгия исчез вместе с георгиевской лентой в 1917 году. Но символ ожил во время Великой Отечественной войны в качестве ленты ордена Славы и медали «За победу над Германией». С тех пор черно-оранжевая лента прочно ассоциируется с победой.

Важно правильно носить георгиевскую ленту, чтобы выразить уважение ветеранам и павшим.Важно правильно носить георгиевскую ленту, чтобы выразить уважение ветеранам и павшим.
Важно правильно носить георгиевскую ленту, чтобы выразить уважение ветеранам и павшим.
Фото: Город55

Значение цветов георгиевской ленты

Чёрный цвет символизирует мужество и героизм в борьбе, а также скорбь и память о погибших воинах. Он напоминает о тяжелых испытаниях и жертвах, которые пришлось принести защитникам Отечества.

Оранжевый (или желтый) цвет олицетворяет смелость, отвагу и решимость. Этот цвет ассоциируется с огнем битвы и пламенем духа воинов, которые не сдавались в трудные моменты и шли вперед, несмотря на опасности.

Как носить георгиевскую ленту

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в конце апреля. Раньше кто-то носил ее на волосах, на руке, крепил на автомобильную антенну. Теперь же есть определенные правила ношения ленты. Их нарушение приравнивается к осквернению воинской славы. За это грозит штраф от 3 млн рублей для физлиц и от 3 до 5 млн рублей для юрлиц.

«Волонтеры Победы» объяснили, что георгиевскую ленту по правилам нужно носить:

  • на груди слева, у сердца;
  • на плече;
  • на воротнике рубашки.

Завязать георгиевскую ленту можно следующим образом: сложить ее в виде петли с висящими концами, в форме банта или конверта, и после прикрепить булавкой или зашить. Важно, чтобы лента не «гуляла» на ветру и была в хорошем состоянии.

Нельзя носить символ победы ниже локтя, на предметах гардероба (сумках, ремнях), в качестве браслета или резинки для волос. Категорично запрещается обвязывать лентой автомобили (антенны, зеркала).

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#Алина Ясинская#Общество#Россия#День Победы#Новости#9 мая#Георгиевские ленточки
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