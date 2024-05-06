Георгиевская лента: как правильно носить, значение цветов и история

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в конце апреля. Раньше кто-то носил ее на волосах, на руке, крепил на автомобильную антенну. Теперь же есть определенные правила ношения ленты. Их нарушение приравнивается к осквернению воинской славы. За это грозит штраф от 3 млн рублей для физлиц и от 3 до 5 млн рублей для юрлиц.