Георгиевская лента: как правильно носить, значение цветов и история

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Лента появилась в 1769 году вместе с учреждением ордена Святого Георгия. Екатерина II приняла соответствующее решение во время русско-турецкой войны. Войскам Российской империи долго не удавалось продвинуться на поле боя и взять вверх над противником. Тогда императрица ввела особую награду, которую выдавали за исключительные подвиги.
Символ победы назвали в честь святого Георгия Победоносца. Изначально это был простой эмалевый белый крест, который крепился на шелковую ленту с тремя черными и двумя желтыми полосами. Эта ленточка стала прародительницей современной.
После революции совет народных комиссаров РСФСР постановил уравнять права всех военнослужащих, так что орден Святого Георгия исчез вместе с георгиевской лентой в 1917 году. Но символ ожил во время Великой Отечественной войны в качестве ленты ордена Славы и медали «За победу над Германией». С тех пор черно-оранжевая лента прочно ассоциируется с победой.
Чёрный цвет символизирует мужество и героизм в борьбе, а также скорбь и память о погибших воинах. Он напоминает о тяжелых испытаниях и жертвах, которые пришлось принести защитникам Отечества.
Оранжевый (или желтый) цвет олицетворяет смелость, отвагу и решимость. Этот цвет ассоциируется с огнем битвы и пламенем духа воинов, которые не сдавались в трудные моменты и шли вперед, несмотря на опасности.
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в конце апреля. Раньше кто-то носил ее на волосах, на руке, крепил на автомобильную антенну. Теперь же есть определенные правила ношения ленты. Их нарушение приравнивается к осквернению воинской славы. За это грозит штраф от 3 млн рублей для физлиц и от 3 до 5 млн рублей для юрлиц.
«Волонтеры Победы» объяснили, что георгиевскую ленту по правилам нужно носить:
Завязать георгиевскую ленту можно следующим образом: сложить ее в виде петли с висящими концами, в форме банта или конверта, и после прикрепить булавкой или зашить. Важно, чтобы лента не «гуляла» на ветру и была в хорошем состоянии.
Нельзя носить символ победы ниже локтя, на предметах гардероба (сумках, ремнях), в качестве браслета или резинки для волос. Категорично запрещается обвязывать лентой автомобили (антенны, зеркала).