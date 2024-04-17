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Published Сегодня, 09:54

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Омские власти решили не организовывать салют на День Победы

Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы

17 апреля 2024, 09:54
Фото: 1MI

Омские власти решили не организовывать салют на День Победы

О решении не проводить салют 9 Мая рассказал Виталий Хоценко, губернатор уверил, что салют запустят тогда, когда домой вернуться бойцы СВО.

На сегодняшнем заседании областного оргкомитета «Победа» утвердили план праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Было решено, что в этом году в Омске не будет проводиться салют.

«Уверен, что это правильно. Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с Победой», — написал глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, что на этом же заседании приняли решение не проводить патриотическую акцию «Бессмертный полк» на улицах Омска. Вместо шествия по городу, фотографии героев появятся на медиаэкранах.

Омичам рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Победа#Праздничный день#День Победы#Новости#Салют#9 мая#Парад Победы
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