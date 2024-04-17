Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
На сегодняшнем заседании областного оргкомитета «Победа» утвердили план праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Было решено, что в этом году в Омске не будет проводиться салют.
«Уверен, что это правильно. Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с Победой», — написал глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Напомним, что на этом же заседании приняли решение не проводить патриотическую акцию «Бессмертный полк» на улицах Омска. Вместо шествия по городу, фотографии героев появятся на медиаэкранах.