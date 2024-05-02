Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Иллюстрация

Силовики проверят информацию омской ТГК-11 о ферме для майнинга «по соседству» с ТЭЦ

2 мая 2024, 06:03
Фото: 1MI
Иллюстрация
Оборудование для добычи криптовалюты обнаружили на территории якобы рядом с ТЭЦ-4.

УФСБ России по Омской области проверит информацию от ТГК-11 об оборудовании для добычи криптовалюты на территории ТЭЦ, сообщили сегодня, 2 мая, корреспонденту Города55 в ведомстве. Уголовное дело пока не заводили.

Ранее экоблогер и член общественной палаты России Владимир Лифантьев сообщил, что на территории ТЭЦ-4 на улице Комбинатской обнаружили майнинг-ферму. Однако, в ТГК-11 объяснили, что оборудование им не принадлежит. Дело в том, что технику для майнинга нашли силовики рядом с ТЭЦ во время оперативных мероприятий. Два контейнера, напичканных компьютерами, оставили на хранение на территории теплоэлектроцентрали, рассказали в ТГК-11.

На омской ТЭЦ обнаружили майнинг-ферму. Рассказываем, откуда она там взялась
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омск#Уголовное дело#Проверка#ФСБ#Техника#ТГК-11#Владимир Лифантьев#Оборудование#Общественная палата#Силовики#УФСБ России
Подпишитесь
На омской ТЭЦ обнаружили майнинг-ферму. Рассказываем, откуда она там взялась
Сегодня, 05:03
Бывший тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец нашел новую работу
Сегодня, 04:10
Стройка затягивается. Омский долгострой на Поворотной полностью разберут лишь в июне
Сегодня, 04:30
Ураганный ветер и дожди. Омичей предупредили о надвигающемся шторме
Сегодня, 05:20
«Авангард» подписал контракт с канадцем Линденом Веем. Сколько он заработает в Омске
Сегодня, 04:39
Инвестиционный проект: в Омской области хотят построить новый зоопарк
Сегодня, 03:58
"