Силовики проверят информацию омской ТГК-11 о ферме для майнинга «по соседству» с ТЭЦ

Ранее экоблогер и член общественной палаты России Владимир Лифантьев сообщил, что на территории ТЭЦ-4 на улице Комбинатской обнаружили майнинг-ферму. Однако, в ТГК-11 объяснили, что оборудование им не принадлежит. Дело в том, что технику для майнинга нашли силовики рядом с ТЭЦ во время оперативных мероприятий. Два контейнера, напичканных компьютерами, оставили на хранение на территории теплоэлектроцентрали, рассказали в ТГК-11.