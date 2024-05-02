Силовики проверят информацию омской ТГК-11 о ферме для майнинга «по соседству» с ТЭЦ

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
УФСБ России по Омской области проверит информацию от ТГК-11 об оборудовании для добычи криптовалюты на территории ТЭЦ, сообщили сегодня, 2 мая, корреспонденту Города55 в ведомстве. Уголовное дело пока не заводили.
Ранее экоблогер и член общественной палаты России Владимир Лифантьев сообщил, что на территории ТЭЦ-4 на улице Комбинатской обнаружили майнинг-ферму. Однако, в ТГК-11 объяснили, что оборудование им не принадлежит. Дело в том, что технику для майнинга нашли силовики рядом с ТЭЦ во время оперативных мероприятий. Два контейнера, напичканных компьютерами, оставили на хранение на территории теплоэлектроцентрали, рассказали в ТГК-11.