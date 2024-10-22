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Силовики

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В Омске определились с новым главой Ленинского округа
Он приступит к своим обязанностям с понедельника, пока что в полномочиях исполняющего обязанности.
22 октября, 06:13
Силовики vs бизнес: кто влиятельнее в Омской области
3 июня, 08:09
Эксклюзив. Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии
18 апреля, 06:24
2023
Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву
24 августа 2023, 10:13
В Омской области на ферме бык проткнул рогами доярку
Женщину с открытой раной живота госпитализировали в районную больницу.
7 июля 2023, 05:58
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
У силовика собираются изъять дом, который оформлен на родственников, проживающих в другом регионе.
4 июля 2023, 09:43

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