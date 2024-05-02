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Владимир Лифантьев

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Декабрь 2023
«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»
12 декабря 2023, 04:00
«Лучше дышать через маску»: экоблогер о влиянии аварийной ТЭЦ на Омск
Изношенные агрегаты и интенсивная эксплуатация ТЭЦ создают угрозу чистому воздуху в Омске.
10 декабря 2023, 10:30
Март 2023
Омский экоблогер Владимир Лифантьев стал членом Общественной палаты РФ
Его делегировали в столицу коллеги из региона.
16 марта 2023, 08:01

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