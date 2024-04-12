Оранжевые экоавтобусы. Летом в Омске появятся «фирменные» автобусы НЕФАЗ за 1,4 млрд

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:58
На дорогах Омска появятся 44 новых экологичных автобуса большого класса. Такое обновление обойдется в 1,444 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Шелест.
«Убежден, что омичи, как пассажиры, так и водители по достоинству оценят комфорт и удобство поездок в новом подвижном составе, который мы выведем на самые востребованные городские маршруты», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
Поставка новых автобусов НЕФАЗ, которые используют в качестве топлива компримированный природный газ, запланирована на это лето. Закупка прошла в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Преимущество новых автобусов в следующем:
Отметим, что завод-изготовитель согласился с 2024 года окрашивать подвижной состав в «фирменный» оранжевый цвет непосредственно на предприятии. Это позволит пассажирскому предприятию сэкономить на оклейке автобусов полимерной пленкой.