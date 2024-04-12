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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:58

иллюстрация

Оранжевые экоавтобусы. Летом в Омске появятся «фирменные» автобусы НЕФАЗ за 1,4 млрд

12 апреля 2024, 06:51
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда в Омск привезут новые экологически чистые автобусы НЕФАЗ

Мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, что заключен контракт на покупку 44 автобусов НЕФАЗ большого класса за 1,444 млрд рублей.

На дорогах Омска появятся 44 новых экологичных автобуса большого класса. Такое обновление обойдется в 1,444 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Шелест.

«Убежден, что омичи, как пассажиры, так и водители по достоинству оценят комфорт и удобство поездок в новом подвижном составе, который мы выведем на самые востребованные городские маршруты», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.

Поставка новых автобусов НЕФАЗ, которые используют в качестве топлива компримированный природный газ, запланирована на это лето. Закупка прошла в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Преимущество новых автобусов в следующем:

  • автобусы низкопольные, с откидными пандусами и местом для инвалидной коляски с креплениями;
  • вместимость салона не менее 95 человек, из которых 30 — места для сидения;
  • подвижной состав оборудован навигационными средствами, автоинформатором, системами видеонаблюдения;
  • имеется кондиционер и регулировка угла наклона кузова;
  • оснащен комплексом безопасности для пассажиров (тахограф и устройство экстренного вызова);
  • «сибирский пакет» включает в себя двойное остекление дверей и окон салона, а также наличие 5 отопителей и дополнительной конвекторной батареи в салоне.

Отметим, что завод-изготовитель согласился с 2024 года окрашивать подвижной состав в «фирменный» оранжевый цвет непосредственно на предприятии. Это позволит пассажирскому предприятию сэкономить на оклейке автобусов полимерной пленкой.

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