Отрезанное Левобережье: как омичи добираются до работы после перекрытия Архитекторов

Вариантов для отъезда много, что точно плюс, но сначала до остановки еще нужно дойти. Путь от моего дома занимает 13 минут, пройти пешком нужно около километра. Дорога — как раз то, из-за чего повторять этот маршрут больше не хочется: пока идешь по асфальтированной дорожке мимо домов по бульвару Архитекторов — все хорошо, как только заворачиваешь во дворы — начинается лавирование между лужами, нерастаявшим льдом и участками с грязью.