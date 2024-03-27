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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:19

Проезд дальше Поворотной на несколько месяцев запрешен

Отрезанное Левобережье: как омичи добираются до работы после перекрытия Архитекторов

27 марта 2024, 06:08
Фото: Юлия Истомина / Город55
Проезд дальше Поворотной на несколько месяцев запрешен

Омичи после перекрытия бульвара Архитекторов с трудом добираются до центра

С 24 марта, после перекрытия перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября, доехать на общественном транспорте от «Поворотной» до центра стало целым квестом. Корреспондент Города55 несколько дней добиралась до работы разными путями, чтобы выявить их плюсы и минусы.

Для омичей, проживающих вблизи остановки «Поворотная», «Омского кристалла» и других микрорайонов, новость о перекрытии минимум на три месяца перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября стала настоящим шоком. На дворе весна: грязь, лужи, местами сохраняющийся лед, а для того, чтобы уехать с Левобережья в центр, теперь нужно сначала пройти сотни метров до остановок, через которые пустили общественный транспорт.

Корреспондент Города55, начиная с понедельника, 24 марта, в качестве эксперимента уезжала на работу с разных остановок. Делимся плюсами и минусами каждого варианта. Далее — от первого лица.

Впервые еду сидя утром в автобусе

В понедельник, после тяжелых рабочих выходных, решаю уехать с самой ближайшей к моему дому и уже привычной остановки «Поворотная». Выхожу из дома, когда на часах показывает 9.07. Путь до остановки, пока дорожники не сняли асфальт на участке со светофором на бульваре Архитекторов, занимает у меня пять минут.

Путь до остановки «Поворотная»Путь до остановки «Поворотная»
Путь до остановки ПоворотнаяПуть до остановки Поворотная
Путь до остановки «Поворотная»
Фото: Скриншот ДубльГис

Усомнившись в работе светофора на «Поворотной», решаю перейти дорогу рядом с установленными бетонными блоками. Путь популярный: используют его и другие прохожие. На остановке непривычно малолюдно. Видимо, омичей привлекли другие пути отъезда. Вместо со мной нового запущенного дептранспортом маршрута №28 ждут еще пять человек.

Люди переходят дорогу возле установленных бетонных блоковЛюди переходят дорогу возле установленных бетонных блоков
На «Поворотной» непривычно пусто и малолюдноНа «Поворотной» непривычно пусто и малолюдно
Люди переходят дорогу возле установленных бетонных блоков
Фото: Город55

В 9.15, спустя три минуты моего ожидания на остановке, автобус №28 разворачивается на светофоре и подъезжает к нам. Тут и начинается самое интересное. Как это обычно бывает, все многочисленные анонсы о перекрытии и изменении схемы движения сразу 18 маршрутов прошли мимо многих омичей.

Пассажиры, которых за время проезда от «Поворотной» до «Библиотеки Пушкина» набралось всего человек 15-20, атаковали кондуктора кучей вопросов: что произошло, на сколько перекрыли перекресток, а где теперь ходит остальной транспорт, как часто ездят 28-е автобусы, куда на этом маршруте можно добраться. А одна женщина трижды переспросила, идет ли автобус через метромост.

От «Поворотной» теперь ходит только один маршрут — №28От «Поворотной» теперь ходит только один маршрут — №28
От «Поворотной» теперь ходит только один маршрут — №28
Фото: Город55

Мне же поездка понравилась: впервые за очень долгое время утром в автобусе я еду сидя, а не пытаюсь лавировать на небольшом свободном «клочке» салона. Да и время в пути заняло всего 15 минут, так как пробок, как это ни странно, на 70 лет Октября после 9 утра уже не было.

Тем не менее, минусы у такого варианта поездки от «Поворотной» в центр точно есть. Во-первых, если чуть-чуть опоздать к заявленному времени отправления транспорта по маршруту №28, следующий автобус придется ждать минут 10-20. Во-вторых, если нужно добраться дальше «Главпочтамта», без пересадок не получится обойтись. В-третьих, в обратном направлении правило с пустым транспортом в час пик работать не будет. К остановке у «Миллениума», с которой я уезжаю домой, транспорт приходит уже полным.

Остановка: «Поворотная»

Маршруты до «Библиотеки им. Пушкина»: №28

Время в пути до остановки: 5 минут

Время в дороге: 15 минут

Вниз по горке и через стройку

Следующий вариант — тот, которым я точно не воспользуюсь больше никогда. Во вторник доехать до работы я решила с остановки «Бульвар Кузьмина», которая находится прямо напротив строящихся «Кварталов Драверта» и через которую сейчас проходит большинство маршрутов общественного транспорта.

Путь до остановки «Бульвар Кузьмина»Путь до остановки «Бульвар Кузьмина»
Путь до остановки «Бульвар Кузьмина»
Фото: Скриншот ДубльГис

Вариантов для отъезда много, что точно плюс, но сначала до остановки еще нужно дойти. Путь от моего дома занимает 13 минут, пройти пешком нужно около километра. Дорога — как раз то, из-за чего повторять этот маршрут больше не хочется: пока идешь по асфальтированной дорожке мимо домов по бульвару Архитекторов — все хорошо, как только заворачиваешь во дворы — начинается лавирование между лужами, нерастаявшим льдом и участками с грязью.

Дорога по бульвару АрхитекторовДорога по бульвару Архитекторов
Дорога по бульвару АрхитекторовДорога по бульвару Архитекторов
Дорога по бульвару АрхитекторовДорога по бульвару Архитекторов
Дорога по бульвару Архитекторов
Фото: Юлия Истомина / Город55

Вниз к улице Крупской спускаюсь по какой-то горке (хорошо, что снег там еще не растаял), после чего и начинается самый «интересный» участок. Для того чтобы дойти наконец-то до остановки, нужно пробраться через развернувшуюся стройку. Огромный участок, который раньше пустовал, начинает застраивать екатеринбургская «Брусника».

Горка, с которой нужно спуститься к улице КрупскойГорка, с которой нужно спуститься к улице Крупской
Горка, с которой нужно спуститься к улице КрупскойГорка, с которой нужно спуститься к улице Крупской
Подход к остановке «Бульвар Кузьмина»Подход к остановке «Бульвар Кузьмина»
Горка, с которой нужно спуститься к улице Крупской
Фото: Юлия Истомина / Город55

Долго ждать транспорт на «Бульваре Кузьмина» не приходится. Как только я оказываюсь на остановке, в 9.20 часов подходит 24-й автобус (сидячих свободных мест, конечно, нет, но место спокойно встать находится). Весь путь до «Библиотеки им. Пушкина» занимает 26 минут, из них 10 минут мы пытаемся миновать улицу Дмитриева.

Омичам, которые живут в начале бульвара Архитекторов, остановка «Бульвар Кузьмина» точно подходит. Сейчас через нее проходит 18 маршрутов общественного транспорта, из которых семь — едут в центр. Вот только огромным минусом является вечно загруженная улица Дмитриева, нужно учитывать, что время вы здесь точно потеряете.

Остановка: «Бульвар Кузьмина»

Маршруты до «Библиотеки им. Пушкина»: №24, 64, 94, 78, 424.

Время в пути до остановки: 13 минут

Время в дороге: 26 минут

Альтернативные варианты

По идее, проживая недалеко от закрытого на ремонт перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября, уехать в центр можно с еще двух остановок — «5-й микрорайон» и «Дмитриева». Но описанным выше вариантам они точно проигрывают.

Остановку «5-й микрорайон» с «Библиотекой им. Пушкина» и «Маяковским» связывает только маршрут №64, который ходит не слишком часто. Сев на этот автобус, придется сделать огромный круг по Перелета, Крупской и Дмитриева.

Через остановку «Дмитриева», напротив ТЦ «Планета дом», до библиотеки напротив идет большое количество маршрутов (новый 28-й, 24, 64, 94, 95, 424). В этом варианте не нужно проезжать загруженные участки, но и транспорт сюда уже может прийти заполненным.

Улица Дмитриева теперь почти постоянно стоит в пробкахУлица Дмитриева теперь почти постоянно стоит в пробках
Улица Дмитриева теперь почти постоянно стоит в пробкахУлица Дмитриева теперь почти постоянно стоит в пробках
Улица Дмитриева теперь почти постоянно стоит в пробках
Фото: Юлия Истомина / Город55

Омичам, привыкшим уезжать с остановок «Бульвар Архитекторов» и «Универсам» теперь приходится совсем грустно. За последний год количество маршрутов, проходящих через эти остановки, только сокращалось. Сейчас, согласно недавно утвержденным схемам, общественный транспорт не ходит через «Бульвар Архитекторов» и «Универсам». Однако на деле не все перевозчики строго соблюдают новую маршрутную сеть.

Некоторые перевозчики все же заезжают на бульвар АрхитекторовНекоторые перевозчики все же заезжают на бульвар Архитекторов
Некоторые перевозчики все же заезжают на бульвар Архитекторов
Фото: Скриншот ДубльГис

Например, маршрутки №500 якобы в благих целях заезжают на бульвар, собирают людей с двух остановок, разворачиваются у бетонных блоков, тратят на все эти маневры немало времени и потом едут дальше по маршруту. Такой пример, конечно, не единственный, находятся и другие нарушители.

В заключении напомним, что жить с перекрытым перекрестком бульвара Архитекторов и 70 лет Октября омичи будут еще минимум три месяца. За это время, скорее всего, все привыкнут к изменениям, а с потеплением к тому же добавится возможность добираться до работы на велосипедах и самокатах. Сам же ремонт бульвара продлится до декабря 2024-го.

Привыкайте. На Левобережье поменяют схемы 18 маршрутов пассажирского транспорта
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#Спецпроекты#Эксклюзивы#Общество#Транспорт#Омск#Реконструкция#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Перекрытие#Автобусы#Юлия Истомина#Перекрытие перекрестка#Бульвар Архитекторов
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