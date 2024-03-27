Отрезанное Левобережье: как омичи добираются до работы после перекрытия Архитекторов

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Для омичей, проживающих вблизи остановки «Поворотная», «Омского кристалла» и других микрорайонов, новость о перекрытии минимум на три месяца перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября стала настоящим шоком. На дворе весна: грязь, лужи, местами сохраняющийся лед, а для того, чтобы уехать с Левобережья в центр, теперь нужно сначала пройти сотни метров до остановок, через которые пустили общественный транспорт.
Корреспондент Города55, начиная с понедельника, 24 марта, в качестве эксперимента уезжала на работу с разных остановок. Делимся плюсами и минусами каждого варианта. Далее — от первого лица.
В понедельник, после тяжелых рабочих выходных, решаю уехать с самой ближайшей к моему дому и уже привычной остановки «Поворотная». Выхожу из дома, когда на часах показывает 9.07. Путь до остановки, пока дорожники не сняли асфальт на участке со светофором на бульваре Архитекторов, занимает у меня пять минут.
Усомнившись в работе светофора на «Поворотной», решаю перейти дорогу рядом с установленными бетонными блоками. Путь популярный: используют его и другие прохожие. На остановке непривычно малолюдно. Видимо, омичей привлекли другие пути отъезда. Вместо со мной нового запущенного дептранспортом маршрута №28 ждут еще пять человек.
В 9.15, спустя три минуты моего ожидания на остановке, автобус №28 разворачивается на светофоре и подъезжает к нам. Тут и начинается самое интересное. Как это обычно бывает, все многочисленные анонсы о перекрытии и изменении схемы движения сразу 18 маршрутов прошли мимо многих омичей.
Пассажиры, которых за время проезда от «Поворотной» до «Библиотеки Пушкина» набралось всего человек 15-20, атаковали кондуктора кучей вопросов: что произошло, на сколько перекрыли перекресток, а где теперь ходит остальной транспорт, как часто ездят 28-е автобусы, куда на этом маршруте можно добраться. А одна женщина трижды переспросила, идет ли автобус через метромост.
Мне же поездка понравилась: впервые за очень долгое время утром в автобусе я еду сидя, а не пытаюсь лавировать на небольшом свободном «клочке» салона. Да и время в пути заняло всего 15 минут, так как пробок, как это ни странно, на 70 лет Октября после 9 утра уже не было.
Тем не менее, минусы у такого варианта поездки от «Поворотной» в центр точно есть. Во-первых, если чуть-чуть опоздать к заявленному времени отправления транспорта по маршруту №28, следующий автобус придется ждать минут 10-20. Во-вторых, если нужно добраться дальше «Главпочтамта», без пересадок не получится обойтись. В-третьих, в обратном направлении правило с пустым транспортом в час пик работать не будет. К остановке у «Миллениума», с которой я уезжаю домой, транспорт приходит уже полным.
Остановка: «Поворотная»
Маршруты до «Библиотеки им. Пушкина»: №28
Время в пути до остановки: 5 минут
Время в дороге: 15 минут
Следующий вариант — тот, которым я точно не воспользуюсь больше никогда. Во вторник доехать до работы я решила с остановки «Бульвар Кузьмина», которая находится прямо напротив строящихся «Кварталов Драверта» и через которую сейчас проходит большинство маршрутов общественного транспорта.
Вариантов для отъезда много, что точно плюс, но сначала до остановки еще нужно дойти. Путь от моего дома занимает 13 минут, пройти пешком нужно около километра. Дорога — как раз то, из-за чего повторять этот маршрут больше не хочется: пока идешь по асфальтированной дорожке мимо домов по бульвару Архитекторов — все хорошо, как только заворачиваешь во дворы — начинается лавирование между лужами, нерастаявшим льдом и участками с грязью.
Вниз к улице Крупской спускаюсь по какой-то горке (хорошо, что снег там еще не растаял), после чего и начинается самый «интересный» участок. Для того чтобы дойти наконец-то до остановки, нужно пробраться через развернувшуюся стройку. Огромный участок, который раньше пустовал, начинает застраивать екатеринбургская «Брусника».
Долго ждать транспорт на «Бульваре Кузьмина» не приходится. Как только я оказываюсь на остановке, в 9.20 часов подходит 24-й автобус (сидячих свободных мест, конечно, нет, но место спокойно встать находится). Весь путь до «Библиотеки им. Пушкина» занимает 26 минут, из них 10 минут мы пытаемся миновать улицу Дмитриева.
Омичам, которые живут в начале бульвара Архитекторов, остановка «Бульвар Кузьмина» точно подходит. Сейчас через нее проходит 18 маршрутов общественного транспорта, из которых семь — едут в центр. Вот только огромным минусом является вечно загруженная улица Дмитриева, нужно учитывать, что время вы здесь точно потеряете.
Остановка: «Бульвар Кузьмина»
Маршруты до «Библиотеки им. Пушкина»: №24, 64, 94, 78, 424.
Время в пути до остановки: 13 минут
Время в дороге: 26 минут
По идее, проживая недалеко от закрытого на ремонт перекрестка бульвара Архитекторов и 70 лет Октября, уехать в центр можно с еще двух остановок — «5-й микрорайон» и «Дмитриева». Но описанным выше вариантам они точно проигрывают.
Остановку «5-й микрорайон» с «Библиотекой им. Пушкина» и «Маяковским» связывает только маршрут №64, который ходит не слишком часто. Сев на этот автобус, придется сделать огромный круг по Перелета, Крупской и Дмитриева.
Через остановку «Дмитриева», напротив ТЦ «Планета дом», до библиотеки напротив идет большое количество маршрутов (новый 28-й, 24, 64, 94, 95, 424). В этом варианте не нужно проезжать загруженные участки, но и транспорт сюда уже может прийти заполненным.
Омичам, привыкшим уезжать с остановок «Бульвар Архитекторов» и «Универсам» теперь приходится совсем грустно. За последний год количество маршрутов, проходящих через эти остановки, только сокращалось. Сейчас, согласно недавно утвержденным схемам, общественный транспорт не ходит через «Бульвар Архитекторов» и «Универсам». Однако на деле не все перевозчики строго соблюдают новую маршрутную сеть.
Например, маршрутки №500 якобы в благих целях заезжают на бульвар, собирают людей с двух остановок, разворачиваются у бетонных блоков, тратят на все эти маневры немало времени и потом едут дальше по маршруту. Такой пример, конечно, не единственный, находятся и другие нарушители.
В заключении напомним, что жить с перекрытым перекрестком бульвара Архитекторов и 70 лет Октября омичи будут еще минимум три месяца. За это время, скорее всего, все привыкнут к изменениям, а с потеплением к тому же добавится возможность добираться до работы на велосипедах и самокатах. Сам же ремонт бульвара продлится до декабря 2024-го.