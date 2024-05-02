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театр Галерка

Голосование началось. Омск поборется за звание культурной столицы России 2026 года

2 мая 2024, 02:58
Фото: тг-канал Виталия Хоценко
театр Галерка

Омск может стать культурной столицей России в 2026 году

Виталий Хоценко призвал жителей Омска поддержать родной город в борьбе за звание «Культурной столицы России — 2026». Для этого необходимо проголосовать на специальной платформе обратной связи.

По всей стране проходит голосование за звание «Культурная столица России — 2026». В числе претендентов оказался и Омск. Об этом сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Омск борется за звание «Культурной столицы России — 2026». Чтобы поддержать любимый город, нужно принять участие в народном голосовании. Поддержим Омск все вместе!», — написал Хоценко.

Конкурс проводит Фонд развития «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Пока Омск занимает третью строчку в своей группе и четвертую в абсолютном зачете. Чтобы подняться на лидирующую позицию, не хватает примерно двух тысяч голосов.

Напомним, что именно в Омске планируется открыть первый в России филиал зарубежного университета. Это будет Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. В то же время в Казахстане уже работает семь филиалов российских вузов.

Впервые в России. В Омске откроют филиал Казахстанского университета
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