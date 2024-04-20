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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 05:03

иллюстрация

Пополнение в рядах. Президент назначил новых руководителей трех судов Омска и области

20 апреля 2024, 04:53
Фото: Город55
иллюстрация

Президент Путин назначил новых руководителей трех судов Омска и области

В пресс-службе суда сообщили, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Омской области. Согласно указу, председателем Арбитражного суда Омской области был назначен Евгений Поликарпов.

В пресс-службе суда сообщили о новых назначениях в Омской области. Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2024 года № 274 на шестилетний срок полномочий были назначены:

  1. председателем Куйбышевского районного суда Омска — Носик Ирина Ивановна;
  2. заместителем председателя Омского районного суда — Колосова Оксана Викторовна;
  3. председателем Павлоградского районного суда — Кривоногова Евгения Сергеевна.

Также, согласно указу, председателем Арбитражного суда Омской области стал Поликарпов Евгений Вячеславович. Этим же указом были назначены:

  • судьей Куйбышевского районного суда Омска — Первых Алексей Владимирович;
  • судьей Первомайского районного суда Омска — Сафронова Любовь Анатольевна;
  • судьей Арбитражного суда Омской области — Бутина Вероника Владимировна.

Напомним, что в начале марта омским судьям были вручены юбилейные медали «100 лет Верховному Суду Российской Федерации» от имени Президента России. Также медалями были награждены судьи, находящиеся в почетной отставке.

Омским судьям от имени Путина вручили медали «100 лет Верховному суду России»
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#Общество#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Россия#Путин#Новости#Президент#Российская Федерация#Носик Ирина Ивановна
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