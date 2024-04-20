Пополнение в рядах. Президент назначил новых руководителей трех судов Омска и области

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 05:03
В пресс-службе суда сообщили о новых назначениях в Омской области. Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2024 года № 274 на шестилетний срок полномочий были назначены:
Также, согласно указу, председателем Арбитражного суда Омской области стал Поликарпов Евгений Вячеславович. Этим же указом были назначены:
Напомним, что в начале марта омским судьям были вручены юбилейные медали «100 лет Верховному Суду Российской Федерации» от имени Президента России. Также медалями были награждены судьи, находящиеся в почетной отставке.