Впервые в России. В Омске откроют филиал Казахстанского университета

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
В Омске планируют открыть первый филиал зарубежного вуза. Им станет филиал Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби. Об этом рассказал заместитель министра науки России Константин Могилевский в интервью Sputnik на русском.
Стоит отметить, что в России впервые пройдет открытие филиала зарубежного университета. При этом в Казахстане уже работают целых 7 филиалов российских вузов.
«Мы постараемся, чтобы коллегам из Казахстана было комфортно у нас. Я думаю, что будут совместные исследовательские проекты. Студентов из Казахстана у нас учится больше, чем из любой другой страны. Между нами нет языкового барьера. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы сотрудничества с Казахстаном», — уточнил Константин Могилевский.
Ранее Город55 составил список из лучших омских вузов для выпускников 2024 года. Этот список составлялся с учетом нескольких факторов: возможность получения качественного образования, востребованность выпускников местными работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности. Информацию предоставили аналитики сервиса «Поступи.инфо».