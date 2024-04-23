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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

иллюстрация

Впервые в России. В Омске откроют филиал Казахстанского университета

23 апреля 2024, 03:05
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске откроют первый в России филиал Казахстанского национального университета

В России впервые пройдет открытие филиала зарубежного университета. Им станет Казахский национальный университет имени Аль-Фараби.

В Омске планируют открыть первый филиал зарубежного вуза. Им станет филиал Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби. Об этом рассказал заместитель министра науки России Константин Могилевский в интервью Sputnik на русском.

Стоит отметить, что в России впервые пройдет открытие филиала зарубежного университета. При этом в Казахстане уже работают целых 7 филиалов российских вузов.

«Мы постараемся, чтобы коллегам из Казахстана было комфортно у нас. Я думаю, что будут совместные исследовательские проекты. Студентов из Казахстана у нас учится больше, чем из любой другой страны. Между нами нет языкового барьера. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы сотрудничества с Казахстаном», — уточнил Константин Могилевский.

Ранее Город55 составил список из лучших омских вузов для выпускников 2024 года. Этот список составлялся с учетом нескольких факторов: возможность получения качественного образования, востребованность выпускников местными работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности. Информацию предоставили аналитики сервиса «Поступи.инфо».

Куда поступить: топ-5 вузов Омска для выпускников 2024 года
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