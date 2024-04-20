Отличились. Команда КВН «ВВ» из Омска вышла в четвертьфинал Высшей лиги

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Омская команда КВН «Вопрос времени» успешно дебютировала в Высшей лиге, которая прошла в эфире Первого канала. По результатам выступления команда набрала 12,2 балла и теперь будет продолжать свое участие в четвертьфинале Высшей лиги.
В выпуске приняли участие еще четыре команды: «Джентльмены удачи» из Кургана, Ростовская команда «Флэш-Рояль», «Мастер Муси» и «Оборович» из Москвы. Оценивали юмор квнщиков в этот раз Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Евгения Медведева, Валдис Пельш и певец Shaman.
После выступления омской команды один из членов жюри сделал необычное заявление.
«Я мечтаю состариться вместе с этой командой», — прокомментировал выступление ребят Валдис Пельш.
Напомним, что команда «ВВ» после участия в финале международного фестиваля «КиВиН-2024» получила право выступать в Высшей лиге. Кроме того, команда приняла участие в шоу «Лига городов» на канале ТНТ.