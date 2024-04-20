Отличились. Команда КВН «ВВ» из Омска вышла в четвертьфинал Высшей лиги

В выпуске приняли участие еще четыре команды: «Джентльмены удачи» из Кургана, Ростовская команда «Флэш-Рояль», «Мастер Муси» и «Оборович» из Москвы. Оценивали юмор квнщиков в этот раз Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Евгения Медведева, Валдис Пельш и певец Shaman.