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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:09

скриншот выступления

Отличились. Команда КВН «ВВ» из Омска вышла в четвертьфинал Высшей лиги

20 апреля 2024, 10:04
Фото: Международный союз КВН
скриншот выступления

Омская команда КВН «ВВ — Вопрос Времени» прошла в четвертьфинал Высшей лиги

Команда набрала 12,2 балла и теперь выступит в ¼ финала Высшей лиги. Оценивали выступления ребят Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Евгения Медведева, Валдис Пельш и певец Shaman.

Омская команда КВН «Вопрос времени» успешно дебютировала в Высшей лиге, которая прошла в эфире Первого канала. По результатам выступления команда набрала 12,2 балла и теперь будет продолжать свое участие в четвертьфинале Высшей лиги.

В выпуске приняли участие еще четыре команды: «Джентльмены удачи» из Кургана, Ростовская команда «Флэш-Рояль», «Мастер Муси» и «Оборович» из Москвы. Оценивали юмор квнщиков в этот раз Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Евгения Медведева, Валдис Пельш и певец Shaman.

После выступления омской команды один из членов жюри сделал необычное заявление.

«Я мечтаю состариться вместе с этой командой», — прокомментировал выступление ребят Валдис Пельш.

Напомним, что команда «ВВ» после участия в финале международного фестиваля «КиВиН-2024» получила право выступать в Высшей лиге. Кроме того, команда приняла участие в шоу «Лига городов» на канале ТНТ.

Омская команда КВН «ВВ» вышла в следующий этап «Лиги городов» на ТНТ
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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Четвертьфинал
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