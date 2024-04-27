В Омске появятся еще две мемориальные доски с именами военных

Одна доска появится на фасаде жилой многоэтажки на Сибирском проспекте. На ней будет имя Андрея Кипко, выпускника Омского колледжа транспортных технологий, погибшего 12 сентября 2022 года и похороненного в городе Нижняя Тура в Свердловской области. Вторую доску предлагается установить на здании школы №87 на улице Добролюбова. На ней будет имя Алексея Ямщикова, работавшего в «Норникеле», поступившего на воинскую службу по контракту и погибшего 23 апреля 2023 года.