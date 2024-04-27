В Омске появятся еще две мемориальные доски с именами военных

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Речь пойдет в том числе о мемориальных объектах: депутатам предложат установить сразу две мемориальные доски с именами военных, погибших в ходе специальной военной операции и награжденных посмертно орденом Мужества.
Одна доска появится на фасаде жилой многоэтажки на Сибирском проспекте. На ней будет имя Андрея Кипко, выпускника Омского колледжа транспортных технологий, погибшего 12 сентября 2022 года и похороненного в городе Нижняя Тура в Свердловской области. Вторую доску предлагается установить на здании школы №87 на улице Добролюбова. На ней будет имя Алексея Ямщикова, работавшего в «Норникеле», поступившего на воинскую службу по контракту и погибшего 23 апреля 2023 года.
— Установка мемориальной доски увековечит память об А. В. Ямщикове, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, — уточняется в пояснительной записке.
На заседании комитета депутаты определятся с рекомендацией, а окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета. Отметим, что предложения установить в Омске новые мемориальные доски с именами военных озвучиваются в ГС практически каждый месяц, и их неизменно одобряют.