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Омским депутатам предложили одобрить установку 2 мемориальных досок

В Омске появятся еще две мемориальные доски с именами военных

27 апреля 2024, 07:01
Фото: 1MI

Омским депутатам предложили одобрить установку 2 мемориальных досок

Инициативу обсудят в профильном комитете Горсовета.

На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Речь пойдет в том числе о мемориальных объектах: депутатам предложат установить сразу две мемориальные доски с именами военных, погибших в ходе специальной военной операции и награжденных посмертно орденом Мужества.

Одна доска появится на фасаде жилой многоэтажки на Сибирском проспекте. На ней будет имя Андрея Кипко, выпускника Омского колледжа транспортных технологий, погибшего 12 сентября 2022 года и похороненного в городе Нижняя Тура в Свердловской области. Вторую доску предлагается установить на здании школы №87 на улице Добролюбова. На ней будет имя Алексея Ямщикова, работавшего в «Норникеле», поступившего на воинскую службу по контракту и погибшего 23 апреля 2023 года.

— Установка мемориальной доски увековечит память об А. В. Ямщикове, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, — уточняется в пояснительной записке.

На заседании комитета депутаты определятся с рекомендацией, а окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета. Отметим, что предложения установить в Омске новые мемориальные доски с именами военных озвучиваются в ГС практически каждый месяц, и их неизменно одобряют.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Мемориальные доски
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