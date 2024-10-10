gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Мемориальные доски

Выбрать дату
2024
Омские депутаты одобрили еще одну мемориальную доску с именем Пушницы
10 октября, 08:59
С буквой «ё»: омские депутаты одобрили еще одну мемориальную доску
12 сентября, 12:11
В Омске появится мемориальная доска с именем актрисы Елены Псаревой
11 сентября, 06:01
В Омске появятся еще 3 мемориальных доски с именами погибших на СВО
17 июля, 08:03
На деньги Виктора Шрейдера: в Омске появится мемориальная доска с именем Пушницы
17 июля, 06:46
В Омске официально одобрят мемориальную доску с именем директора драмтеатра
Окончательное решение по этому вопросу будет принято на пленарном заседании городского Совета.
10 июня, 12:08
В Омске появится мемориальная доска с именем Владимира Варнавского
27 апреля, 03:30
В Омске появятся еще две мемориальные доски
17 апреля, 12:53
В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО
11 апреля, 07:11
В Омске появится мемориальная доска с именем хирурга Виктора Юргеля
Окончательное решение на эту тему примет городской Совет.
4 апреля, 09:19
В Омске появится мемориальная доска с именем спортивного инструктора
13 февраля, 12:11
В Омске установят еще три мемориальных доски с именами погибших на СВО
31 января, 06:29
2023
Мемориалу быть? Известны подробности конфликта ветеранов СВО со школой № 87 в Омске
13 декабря 2023, 11:42
В Омске появятся еще три мемориальных доски с именами военных
13 декабря 2023, 10:35
«Провокация». Ветеранам СВО отказали в установке мемориальной доски на омской школе
13 декабря 2023, 08:09
В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем военного
9 ноября 2023, 09:24
В Омске появится мемориальная доска с именами сразу двух кавалеров ордена Мужества
11 октября 2023, 11:40
В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших в ходе СВО
21 июня 2023, 10:57
В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших на СВО
Их предлагается установить на зданиях школы и колледжа.
4 апреля 2023, 07:01
В Омске будут разрабатывать единую программу по установке мемориальных досок
8 февраля 2023, 10:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика