В Омске хотят утвердить новые правила для размещения мемориалов и скульптур

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В городе в скором времени, возможно, изменится порядок установки различных скульптур и памятников. Проект постановления мэра Омска с порядком установки и размещения объектов изобразительной культуры накануне опубликовали на сайте городской администрации. После подписания документа Сергеем Шелестом, перестанут действовать правила установки монументально-декоративных композиций в городе Омске, принятые в 2015 году.
Согласовывать установку и размещение придется для объектов, указанных в классификаторе. Всего выделили три группы:
Оставлять обращения о согласовании установки и размещения объектов культурного наследия смогут простые граждане, общественные объединения, юрлица, органы госвласти и местного самоуправления г. Омска. Рассмотрением заявок займется администрация округа, на территории которого хотят разместить объект. Вместе с заявкой нужно предоставить эскизный проект, пояснительную записку, ситуационный план, разверстку вида места установки или размещения объекта изобразительной культуры.
Кстати, для объектов изобразительной культуры мемориального назначения, которые носят монументальный характер, потребуется также решение о месте установки, принимаемое комиссией и утверждаемое Омским горсоветом. А согласовывать установку объектов художественно-эстетического назначения будет департамент культуры.
В документе также установлены отдельные правила для каждой категории объектов изобразительной культуры. Так, объекты мемориального назначения будут посвящены значимому событию в истории России, Омской области, Омска, памяти о выдающихся личностях. При этом они не должны «возбуждать ненависть или вражду, а также унижать достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».
После того как установку одобряют и издают постановление городской администрации или департамента культуры (если речь идет о художественно-декоративных объектах), заявитель может обратиться в депконтроля за получением ордера на производство работ.
Напомним, что ранее в Омске решили создать архитектурно-экспертный совет при мэре города. В состав новой структуры, которая будет повышать качество архитектурных решений, войдут представители «Союза архитекторов России», главный архитектор Омска Роман Воробьев, главный архитектор Омской области Наталья Старченкова и председатель омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин.