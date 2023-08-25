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Аллея олимпийских чемпионов, открытая 12 августа

В Омске хотят утвердить новые правила для размещения мемориалов и скульптур

25 августа 2023, 07:57
Фото: Город55
Аллея олимпийских чемпионов, открытая 12 августа
Рассматривать обращения заявителей будут в администрации округа, на территории которого планируется установка объекта изобразительной культуры.

В городе в скором времени, возможно, изменится порядок установки различных скульптур и памятников. Проект постановления мэра Омска с порядком установки и размещения объектов изобразительной культуры накануне опубликовали на сайте городской администрации. После подписания документа Сергеем Шелестом, перестанут действовать правила установки монументально-декоративных композиций в городе Омске, принятые в 2015 году.

Согласовывать установку и размещение придется для объектов, указанных в классификаторе. Всего выделили три группы:

  • Объекты мемориального назначения (бюст, закладной камень, монументальное произведение, мемориальный ансамбль, мемориальная доска, обелиск, памятный знак, скульптура, статуя, стела);
  • Объекты монументального и монументально-декоративного характера (арка, монументальное произведение, мемориальный ансамбль, монументально-декоративное произведение — мозаика, обелиск, панно, пилон, стела);
  • Объекты художественно-эстетического характера (граффити, декоративные утилитарные вещи, декоративные формы, дизайн «средовой», дизайн графический, дизайн-арт, мозаика, витраж, скульптура городская, скульптура парковая, скульптура декоративная).

Оставлять обращения о согласовании установки и размещения объектов культурного наследия смогут простые граждане, общественные объединения, юрлица, органы госвласти и местного самоуправления г. Омска. Рассмотрением заявок займется администрация округа, на территории которого хотят разместить объект. Вместе с заявкой нужно предоставить эскизный проект, пояснительную записку, ситуационный план, разверстку вида места установки или размещения объекта изобразительной культуры.

Кстати, для объектов изобразительной культуры мемориального назначения, которые носят монументальный характер, потребуется также решение о месте установки, принимаемое комиссией и утверждаемое Омским горсоветом. А согласовывать установку объектов художественно-эстетического назначения будет департамент культуры.

В документе также установлены отдельные правила для каждой категории объектов изобразительной культуры. Так, объекты мемориального назначения будут посвящены значимому событию в истории России, Омской области, Омска, памяти о выдающихся личностях. При этом они не должны «возбуждать ненависть или вражду, а также унижать достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».

После того как установку одобряют и издают постановление городской администрации или департамента культуры (если речь идет о художественно-декоративных объектах), заявитель может обратиться в депконтроля за получением ордера на производство работ.

Напомним, что ранее в Омске решили создать архитектурно-экспертный совет при мэре города. В состав новой структуры, которая будет повышать качество архитектурных решений, войдут представители «Союза архитекторов России», главный архитектор Омска Роман Воробьев, главный архитектор Омской области Наталья Старченкова и председатель омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин.

В Омске появится архитектурно-экспертный совет при мэре города
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#Общество#Город#Культура#Омск#Памятник#Граффити#Новости#Скульптура#Мемориал#Юлия Истомина#Проект постановления
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