В Омске хотят утвердить новые правила для размещения мемориалов и скульптур

В документе также установлены отдельные правила для каждой категории объектов изобразительной культуры. Так, объекты мемориального назначения будут посвящены значимому событию в истории России, Омской области, Омска, памяти о выдающихся личностях. При этом они не должны «возбуждать ненависть или вражду, а также унижать достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».