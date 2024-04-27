Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Когда идти на пляж, уход Жафярова и природные сюрпризы. Омск в субботу

Когда идти на пляж, уход Жафярова и природные сюрпризы. Омск в субботу

27 апреля 2024, 13:59
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омск готовится к пляжному сезону.

И, как выяснилось, сходить и позагорать можно будет уже 1 июня — разумеется, при условии подходящей погоды. Ну, а что касается даты открытия пляжей, то ее удалось узнать из официального письма, подписанного Сергеем Шелестом: план работы на водных и песчаных объектах утвердили еще 2 апреля. Но вот как обстоят с ними дела на настоящий момент — выяснится только на следующей неделе, на заседании городского Совета.

Стала известна дата открытия пляжей в Омске
Узнать подробнее

Новость №2. Дамир Жафяров покидает «Авангард».

Неожиданно, конечно, но как есть — такая информация появилась сегодня в Telegram-канале «Правый хват». Куда пойдет форвард «ястребов» — не сообщается, но спрос на хоккеиста точно есть. Ну, а подводя итог, можно вспомнить, что в «Авангард» Дамир пришел из «Ак Барса», и отыграл за омичей 37 матчей в одном сезоне.

Нападающий Дамир Жафяров покинет омский «Авангард»
Узнать подробнее

Новость №3. Потепление и внезапные каверзы.

Как оказалось, погода умеет удивлять — вместе с грядущим потеплением над Омском нависли и даже опасные осадки: сегодня Обь-Иртышский УГМС предупредил омичей о том, что с почти летней жарой в город и область придет град, дождь, грозы и шквалистый ветер. Увы, такова цена резкого подъема температуры — и «расплачиваться» за день тепла придется почти до начала мая.

Цена потепления. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде на выходных
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Авангард#Погода#Омск#Потепление#Итоги дня#Дождь#Осадки#Град#Хоккеист#Ак Барс#Пляжный сезон#Грозы#Дамир Жафяров
Подпишитесь
Поднялась на метр за сутки. На севере Омской области жителей эвакуируют из-за паводка
Сегодня, 07:12
Жителям Омской области рассказали, ждать ли тепло в мае 2024 года
Вчера, 21:51
Мешает пройти к пляжу: омичи пожаловались на новый павильон возле «Хуторка»
Сегодня, 05:22
Сменил сферу. Пилот севшего в поле рейса Сочи — Омск начал работать таксистом
Сегодня, 09:42
Стала известна дата открытия пляжей в Омске
Сегодня, 08:15
В Омской области увеличили оклады врачам и медработникам
Сегодня, 09:07
"