Когда идти на пляж, уход Жафярова и природные сюрпризы. Омск в субботу

И, как выяснилось, сходить и позагорать можно будет уже 1 июня — разумеется, при условии подходящей погоды. Ну, а что касается даты открытия пляжей, то ее удалось узнать из официального письма, подписанного Сергеем Шелестом: план работы на водных и песчаных объектах утвердили еще 2 апреля. Но вот как обстоят с ними дела на настоящий момент — выяснится только на следующей неделе, на заседании городского Совета.