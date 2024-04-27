Когда идти на пляж, уход Жафярова и природные сюрпризы. Омск в субботу

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
И, как выяснилось, сходить и позагорать можно будет уже 1 июня — разумеется, при условии подходящей погоды. Ну, а что касается даты открытия пляжей, то ее удалось узнать из официального письма, подписанного Сергеем Шелестом: план работы на водных и песчаных объектах утвердили еще 2 апреля. Но вот как обстоят с ними дела на настоящий момент — выяснится только на следующей неделе, на заседании городского Совета.
Неожиданно, конечно, но как есть — такая информация появилась сегодня в Telegram-канале «Правый хват». Куда пойдет форвард «ястребов» — не сообщается, но спрос на хоккеиста точно есть. Ну, а подводя итог, можно вспомнить, что в «Авангард» Дамир пришел из «Ак Барса», и отыграл за омичей 37 матчей в одном сезоне.
Как оказалось, погода умеет удивлять — вместе с грядущим потеплением над Омском нависли и даже опасные осадки: сегодня Обь-Иртышский УГМС предупредил омичей о том, что с почти летней жарой в город и область придет град, дождь, грозы и шквалистый ветер. Увы, такова цена резкого подъема температуры — и «расплачиваться» за день тепла придется почти до начала мая.