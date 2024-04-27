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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

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Цена потепления. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде на выходных

27 апреля 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney
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Омская область столкнется с грозами и шквалистым ветром из-за резкого потепления

Предстоящие выходные нельзя назвать «спокойными» — вместе с теплом в город придут дожди, грозы и порывистый ветер.

Как сообщают синоптики, 28 апреля будет одним из самых теплых дней месяца: по области ожидается повышение температуры до +23 градусов. Температура ночью также будет далека от низких значений: в зависимости от района прогнозируется от +4 до +9 градусов тепла.

Однако существенное и быстрое повышение температуры неизбежно приводит к атмосферным возмущениям: уже завтра синоптики ожидают появление гроз, дождей и даже града. Кроме того, значительно усилится и ветер — скорость порывов может достигать 21 м/с.

После «перегрева» в воскресенье, атмосфера начнет быстро остывать — снижение температуры прогнозируется уже 29 апреля. По прогнозам синоптиков, температура не поднимется выше 16 градусов днем и 13 ночью. Местами ожидаются дожди, а порывистый ветер сохранится.

Напомним, информация о противоречивой погоде на выходных появлялась и ранее — 26 апреля синоптики уже прогнозировали аномальную жару с усилением ветра:

В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода
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#Илья Скобин#Погода#Омск#Новости#Омичи#Температура#Гроза#Дождь#Ветер#Тепло
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