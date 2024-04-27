Цена потепления. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде на выходных

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Как сообщают синоптики, 28 апреля будет одним из самых теплых дней месяца: по области ожидается повышение температуры до +23 градусов. Температура ночью также будет далека от низких значений: в зависимости от района прогнозируется от +4 до +9 градусов тепла.
Однако существенное и быстрое повышение температуры неизбежно приводит к атмосферным возмущениям: уже завтра синоптики ожидают появление гроз, дождей и даже града. Кроме того, значительно усилится и ветер — скорость порывов может достигать 21 м/с.
После «перегрева» в воскресенье, атмосфера начнет быстро остывать — снижение температуры прогнозируется уже 29 апреля. По прогнозам синоптиков, температура не поднимется выше 16 градусов днем и 13 ночью. Местами ожидаются дожди, а порывистый ветер сохранится.
Напомним, информация о противоречивой погоде на выходных появлялась и ранее — 26 апреля синоптики уже прогнозировали аномальную жару с усилением ветра: