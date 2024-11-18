gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Ак Барс

Выбрать дату
2024
В КХЛ рассказали, какие команды примут участие в новом турнире формата «3×3»
18 ноября, 11:27
Новый тренер защиты омского «Авангарда». Чем известен Александр Завьялов
3 октября, 08:33
Упор на оборону. В омский «Авангард» официально перешел новый тренер
Контракт с ним уже подписан. Мужчине предстоит много работы.
3 октября, 06:40
В штаб омского «Авангарда» хотят пригласить экс-тренера из «Сибири»
3 октября, 03:07
Отмененная шайба и дубль Филатьева. «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1
9 сентября, 15:49
Стало известно о возможном переходе нападающего Галиева в омский «Авангард»
Прошлый сезон форвард провел в «Ак Барсе» и набрал 23 очка.
30 июля, 04:41
Омский «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью»
Матч пройдет 4 сентября в 19:30 на G-Drive Арене.
10 июня, 09:24
Когда идти на пляж, уход Жафярова и природные сюрпризы. Омск в субботу
27 апреля, 13:59
Тренер омского «Авангарда» рассказал, когда нападающий Ткачев вернется в строй
27 января, 03:36
Переломили ход матча. «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2
В последний раз «ястребы» одерживали победу над «Ак Барсом» в ноябре 2022 года.
26 января, 18:38
2023
Будет выступать под № 18. «Авангард» заключил контракт с нападающим Жафяровым
Ранее 30-летний хоккеист играл за «Ак Барс». Казанский клуб получил денежную компенсацию за форварда.
28 декабря 2023, 06:39
Главный тренер омского «Авангарда»: «К сожалению, с „Ак Барсом“ пока не справляемся»
Тем не менее, Михаил Кравец уверен, что игра не была провальной, просто не удалось забить.
19 декабря 2023, 20:35
Форвард омского «Авангарда» Буше о проигрыше «Ак Барсу»: «Мы их переиграли»
По мнению хоккеиста, «ястребы» просто не смогли реализовать свои моменты, коих было предостаточно.
19 декабря 2023, 19:44
Омич отсудил у ХК «Авангард» деньги за несуществующее место на G-Drive Арене
15 декабря 2023, 09:27
Главный тренер омского «Авангарда» внес ясность по Спунеру и Бойкову
26 октября 2023, 17:52
Омский «Авангард» спасся за 50 секунд до сирены, но уступил «Ак Барсу» в овертайме
В текущем сезоне омичи уже второй раз подряд проигрывают казанцам в дополнительное время.
24 октября 2023, 19:25
Омский «Авангард» завершил выездную серию поражением от «Ак Барса» в овертайме
Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу хоккеистов из Казани.
5 октября 2023, 18:57
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Лучшая игра сезона»
Основным слагаемым этой победы Михаил Кравец назвал выполнение игрового задания всеми игроками.
3 октября 2023, 20:02
Омский «Авангард» получит от КХЛ более 34 млн рублей «чаевых»
14 сентября 2023, 21:14
Пополнение у «ястребов». В «Авангард» перешел форвард из казанского «Ак Барса»
Контракт рассчитан на 3 года.
29 мая 2023, 11:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика