Нападающий Дамир Жафяров покинет омский «Авангард»

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Омский «Авангард» не будет продлевать контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Об этом сообщил журналист Михаил Зислис в своем телеграм-канале «Правый хват».
«Форвард выйдет на рынок свободных агентов, где на него есть устойчивый спрос», — рассказал Зислис.
30-летний нападающий провел в «Авангарде» 1 сезон, отыграл 37 матчей. Жафяров в сезоне-2023/2024 набрал в составе «ястребов» 19 очков, хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 15 результативных передач. Показатель полезности игрока равен «+7».
Контракт с Дамиром Жафяровым заключили в конце 2023 года. Ранее он выступал за казанский «Ак Барс».