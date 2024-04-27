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Нападающий Дамир Жафяров покинет омский «Авангард»

Нападающий Дамир Жафяров покинет омский «Авангард»

27 апреля 2024, 11:37
Фото: ХК Авангард
Форвард сыграл за «ястребов» 37 матчей и набрал 19 очков.

Омский «Авангард» не будет продлевать контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Об этом сообщил журналист Михаил Зислис в своем телеграм-канале «Правый хват».

«Форвард выйдет на рынок свободных агентов, где на него есть устойчивый спрос», — рассказал Зислис.

30-летний нападающий провел в «Авангарде» 1 сезон, отыграл 37 матчей. Жафяров в сезоне-2023/2024 набрал в составе «ястребов» 19 очков, хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 15 результативных передач. Показатель полезности игрока равен «+7».

Контракт с Дамиром Жафяровым заключили в конце 2023 года. Ранее он выступал за казанский «Ак Барс».

Будет выступать под № 18. «Авангард» заключил контракт с нападающим Жафяровым
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Контракт#Казанский Ак Барс#Дамир Жафяров
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