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Субботник

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2024
Лишь 4% омичей приняли участие в общегородском субботнике
В разных точках города омичи собрали 1300 кубометров мусора и высадили сотни деревьев.
5 октября, 08:41
«Не стоять в стороне». Стало известно, когда в Омске пройдет общегородской субботник
Сергей Шелест рассказал, что этой осенью большой общегородской субботник пройдет 5 октября, на уборку выйдут жители всех округов Омска.
6 сентября, 09:21
И погуляли, и поработали: в омском дендросаду прошла масштабная уборка
8 мая, 10:07
Хоценко потребовал прибрать и вывезти мусор с территории кладбищ Омской области
27 апреля, 05:39
С гостинцами. Сергей Шелест посетил омский завод по переработке шин
Подарок для предприятия «Татнефти» был увесистым — целый КамАЗ старых покрышек.
26 апреля, 09:40
Доброе дело. Сергей Шелест пригласил омичей на Всероссийский субботник 27 апреля
Принять участие в общем и очень важном для города деле может любой желающий.
25 апреля, 11:45
Не без нюансов. Регоператор сообщил сроки вывоза мусора после субботников в Омске
Нагрузка на регоператора и управляющие компании возросла — быстро вывезти все не получится.
22 апреля, 09:38
Противостояние двух культур. Активисты от РПЦ выйдут в Омске на субботник к Ленину
15 апреля, 09:04
Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в уборке центра города от мусора
После средника градоначальник поручил проследить за предпринимателями, запустившими свою территорию и призвал омичей выходить на большую весеннюю уборку.
10 апреля, 13:11
2023
Виталий Хоценко принял участие в субботнике и высадке деревьев в парке Победы
Инициаторами субботника, который прошел сегодня, 7 октября, выступили Народный фронт и движение «Здоровое Отечество».
7 октября 2023, 10:34
В Омске прошла экологическая акция «Особенности национальной уборки»
Участие приняли глава региона Виталий Хоценко, хоккеисты «Авангарда», волонтеры социальной акции «Решают люди».
13 августа 2023, 09:29
Омичи вместе с игроками «Авангарда» и Виталием Хоценко навели порядок у берега Иртыша
12 августа 2023, 10:56
Хоккеисты омского «Авангарда» позвали омичей на субботник
9 августа 2023, 10:22
В круглосуточном режиме. Кто вывозит мусор после субботников в Омске
В первую очередь убирают стихийные свалки и санплощадки.
7 мая 2023, 06:14
Хоценко поручил убрать мусор после субботников с омских улиц
Акцент сделал на улице Доковская.
30 апреля 2023, 06:57
В рамках весеннего «месячника чистоты» в Омске пройдет очередной средник
25 апреля 2023, 12:47
Омичам рассказали, когда полностью уберут оставшийся после субботников мусор
24 апреля 2023, 09:52
Виталий Хоценко с омскими чиновниками провели еще один субботник
23 апреля 2023, 07:21
«У нас шесть детей, мы каждый день так убираемся». Как в Омске прошел субботник
15 апреля 2023, 06:44
Омичам рассказали, где пройдет ближайший субботник
Весенний месячник благоустройства стартовал в городе 10 апреля и продлится до 7 мая.
13 апреля 2023, 11:15

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