Доброе дело. Сергей Шелест пригласил омичей на Всероссийский субботник 27 апреля

Как отмечается в сообщении, этот субботник выпадет на рабочий день — но ответственный руководитель точно сможет найти время и людей для участия в важном и добром деле. Похожий посыл Сергей Шелест обратил и руководству учебных заведений: молодость и энергия — это то, что точно пойдет на пользу общего дела субботника.