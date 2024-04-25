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Published Сегодня, 11:45

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иллюстрация

Доброе дело. Сергей Шелест пригласил омичей на Всероссийский субботник 27 апреля

25 апреля 2024, 11:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Принять участие в общем и очень важном для города деле может любой желающий.

Глава Омска опубликовал официальное приглашение на Всероссийский субботник — приглашены все, кому важен облик города. Тем более, что эффект от совместных действий точно есть: улицы, скверы и парки становятся чище, а значит улучшается и «настроение» города — а вместе с ним и горожан.

Как отмечается в сообщении, этот субботник выпадет на рабочий день — но ответственный руководитель точно сможет найти время и людей для участия в важном и добром деле. Похожий посыл Сергей Шелест обратил и руководству учебных заведений: молодость и энергия — это то, что точно пойдет на пользу общего дела субботника.

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Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»

Более того, чтобы сделать город чище не требуется каких-то специальных манипуляций — место для уборки омичи могут выбрать самостоятельно. Тем более, растеряться не получится — на всех самых популярных локациях будут присутствовать специалисты администрации города, округов и активисты КТОСов.

Напомним, с 8 апреля в Омске длится месячник санитарной очистки и благоустройства — горожане, организации, бизнес и даже политические партии уже приложили руку к большой весенней уборке.

«Граблей и перчаток хватит на всех»: Сергей Шелест пригласил омичей на субботник
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#Илья Скобин#Город#Омск#Благоустройство#Уборка#Субботник#Администрация#Новости#Чистота#Месячник
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