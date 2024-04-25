Доброе дело. Сергей Шелест пригласил омичей на Всероссийский субботник 27 апреля

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Глава Омска опубликовал официальное приглашение на Всероссийский субботник — приглашены все, кому важен облик города. Тем более, что эффект от совместных действий точно есть: улицы, скверы и парки становятся чище, а значит улучшается и «настроение» города — а вместе с ним и горожан.
Как отмечается в сообщении, этот субботник выпадет на рабочий день — но ответственный руководитель точно сможет найти время и людей для участия в важном и добром деле. Похожий посыл Сергей Шелест обратил и руководству учебных заведений: молодость и энергия — это то, что точно пойдет на пользу общего дела субботника.
Более того, чтобы сделать город чище не требуется каких-то специальных манипуляций — место для уборки омичи могут выбрать самостоятельно. Тем более, растеряться не получится — на всех самых популярных локациях будут присутствовать специалисты администрации города, округов и активисты КТОСов.
Напомним, с 8 апреля в Омске длится месячник санитарной очистки и благоустройства — горожане, организации, бизнес и даже политические партии уже приложили руку к большой весенней уборке.