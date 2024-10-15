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Вторсырье

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2024
Омский НПЗ оказал грантовую поддержку экологическому проекту переработки вторсырья
15 октября, 10:10
Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья
2 мая, 08:34
С гостинцами. Сергей Шелест посетил омский завод по переработке шин
Подарок для предприятия «Татнефти» был увесистым — целый КамАЗ старых покрышек.
26 апреля, 09:40
2023
Омичи сдали на переработку 40 тонн отходов. Сколько можно получить за кг вторсырья
Экопункты принимают пластик, стекло, картон, бумагу, алюминиевые банки, чермет.
16 февраля 2023, 06:15
2022
Разделяй и выбрасывай. В Омске жителям начнут платить за собранный мусор
В разных районах Омска установят площадки для сбора вторсырья.
18 июля 2022, 10:52

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