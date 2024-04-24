Счет шел на секунды: омичка рассказала историю спасения из горящей квартиры

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В МЧС России по Омской области рассказали историю спасения женщины и ее 11-летнего сына. Пожар произошел в ночь на 28 февраля в девятиэтажке на улице Бульварной, 15. Загорелась квартира на седьмом этаже.
Жильцы горевшей квартиры, Анастасия Шикова и ее сын Артем, выбежали на балкон, чтобы спастись. Соседи под окнами натянули одеяла.
«Я крепко ухватилась за перила, а затем сказала Артему тоже перелезть ко мне. Люди внизу натянули покрывало и кричали, чтобы мы прыгнули вниз. Однако я была уверена, что спасатели сделают все возможное и полностью доверилась им. Тем более, к тому моменту несколько пожарных машин уже подъехали, я видела, что разворачивается автолестница», — рассказала Анастасия.
Пострадавших отвезли в больницу. На пожаре работали 8 единиц техники и 34 человека личного состава. Около ста жителей дома самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Еще 23 человека из дымовой ловушки вывели спасатели.
«Я все это время думала, прокручивала у себя в голове, чудо или нет произошло. Возможно и чудо, но еще и профессионализм спасателей. Хочу, чтобы все знали, как эти ребята рискуют жизнью, что им приходится видеть каждый день», — поблагодарила Анастасия спасателей.