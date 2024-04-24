Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Иллюстрация

Счет шел на секунды: омичка рассказала историю спасения из горящей квартиры

24 апреля 2024, 07:00
Фото: 1MI
Иллюстрация
Пострадавшие едва не спрыгнули с балкона. Спасатели успели снять мать и ребенка при помощи автолестницы.

В МЧС России по Омской области рассказали историю спасения женщины и ее 11-летнего сына. Пожар произошел в ночь на 28 февраля в девятиэтажке на улице Бульварной, 15. Загорелась квартира на седьмом этаже.

Жильцы горевшей квартиры, Анастасия Шикова и ее сын Артем, выбежали на балкон, чтобы спастись. Соседи под окнами натянули одеяла.

«Я крепко ухватилась за перила, а затем сказала Артему тоже перелезть ко мне. Люди внизу натянули покрывало и кричали, чтобы мы прыгнули вниз. Однако я была уверена, что спасатели сделают все возможное и полностью доверилась им. Тем более, к тому моменту несколько пожарных машин уже подъехали, я видела, что разворачивается автолестница», — рассказала Анастасия.

Пострадавших отвезли в больницу. На пожаре работали 8 единиц техники и 34 человека личного состава. Около ста жителей дома самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Еще 23 человека из дымовой ловушки вывели спасатели.

«Я все это время думала, прокручивала у себя в голове, чудо или нет произошло. Возможно и чудо, но еще и профессионализм спасателей. Хочу, чтобы все знали, как эти ребята рискуют жизнью, что им приходится видеть каждый день», — поблагодарила Анастасия спасателей.
Едва не прыгнули с балкона. Омичку вместе с ребенком спасли из горящей квартиры
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Спасатели#Спасение#МЧС России
Подпишитесь
В небе над Омском заметили дроны. Рассказываем, откуда они взялись
Сегодня, 06:33
Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции
Сегодня, 02:55
Мусорный регоператор «Магнит» потребовал от РЭК Омской области 377 млн рублей
Сегодня, 08:44
«Подорожало вообще все». Омичам объяснили, почему подорожал проезд в маршрутках
Сегодня, 03:51
В омском Роспотребнадзоре сменился руководитель
Сегодня, 05:02
«Столовая» для пчел и бабочек. Почему нельзя срывать первоцветы в Омской области
Сегодня, 05:27
"