Едва не прыгнули с балкона. Омичку вместе с ребенком спасли из горящей квартиры

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Омске на улице Бульварной, 15, загорелась квартира. Возгорание произошло на седьмом этаже девятиэтажного дома. Очевидцы поделились видео с места происшествия в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».
Судя по видео, огонь распространился по всем комнатам, и из окон шел черный дым. В это время жильцы дома находились на балконе и звали на помощь.
Очевидцы рассказали, что неравнодушные люди уже натянули одеяла под окнами, чтобы спасти людей. Но, к счастью, спасателям удалось вывести людей по пожарной лестнице. Отметим, что среди спасенных был ребенок.
Напомним, что вчера в Амурском поселке загорелся двухэтажный дом. Дым от пылающего дома был виден во всем поселке. К счастью, огонь не перешел на соседние постройки. Обошлось без пострадавших.