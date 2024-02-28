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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

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Едва не прыгнули с балкона. Омичку вместе с ребенком спасли из горящей квартиры

28 февраля 2024, 05:18
Фото: Город55
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Омские спасатели через балкон вывели из горящей квартиры маму с ребенком

Спасателям удалось вывести людей по пожарной лестнице.

В Омске на улице Бульварной, 15, загорелась квартира. Возгорание произошло на седьмом этаже девятиэтажного дома. Очевидцы поделились видео с места происшествия в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Судя по видео, огонь распространился по всем комнатам, и из окон шел черный дым. В это время жильцы дома находились на балконе и звали на помощь.

Очевидцы рассказали, что неравнодушные люди уже натянули одеяла под окнами, чтобы спасти людей. Но, к счастью, спасателям удалось вывести людей по пожарной лестнице. Отметим, что среди спасенных был ребенок.

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Фото: сообщество «Инцидент Омск»

Напомним, что вчера в Амурском поселке загорелся двухэтажный дом. Дым от пылающего дома был виден во всем поселке. К счастью, огонь не перешел на соседние постройки. Обошлось без пострадавших.

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