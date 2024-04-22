В электронном формате. Омских студентов переведут на электронные студбилеты и зачетки

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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По данным официального Telegram-канала Правительства Российской Федерации, постановление о проведении эксперимента с электронными студенческими документами уже подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Старт первых тестов новых электронных документов намечен на 25 апреля, а завершить эксперимент планируется к концу 2025 года. Стоит сказать, что этот проект является пилотным и пройдет исключительно на добровольной основе — опробовать электронную версию привычных документов могут студенты ВУЗов и колледжей, аспиранты и ординаторы.
Размещать электронные версии документов планируется на портале «Госуслуги» — их можно будет найти в личном кабинете и в виде QR-кода в приложении. Кроме того, электронная версия будет равноценна физической: по ней можно будет пройти в университет или приобрести льготные билеты как на транспорт, так и в учреждения культуры (кино, театры или музеи).
Напомним, ранее Город55 сообщал о старте аукциона на поиск организатора летнего оздоровительного отдыха для студентов ОмГУПС: