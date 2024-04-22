В электронном формате. Омских студентов переведут на электронные студбилеты и зачетки

Размещать электронные версии документов планируется на портале «Госуслуги» — их можно будет найти в личном кабинете и в виде QR-кода в приложении. Кроме того, электронная версия будет равноценна физической: по ней можно будет пройти в университет или приобрести льготные билеты как на транспорт, так и в учреждения культуры (кино, театры или музеи).