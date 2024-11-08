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Общежитие

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2024
Стали известны шокирующие подробности изнасилования фаллосом студента ОмГТУ
8 ноября, 13:45
Единственный претендент: москвичка за 80 млн завладела бывшим общежитием ОмГАУ
1 ноября, 10:50
На этаже нет света и не работают розетки: в общежитии ОмГУ произошел пожар
28 октября, 17:00
Топ общежитий, исчезновение электросамокатов и грибное изобилие. Омск сегодня
19 сентября, 16:11
«Как узники концлагеря». Топ лучших общаг вузов Омска по отзывам в Сети
19 сентября, 02:30
Омичка-сирота попросила Бастрыкина оказать помощь в получении жилищного сертификата
7 сентября, 11:32
Матерый рецедивист. Суд отправил под стражу омича, угрожавшего собутыльнику ножом
До инцидента мужчина был судим 13 раз — за имущественные преступления.
22 апреля, 13:13
«Ждем когда угол вывалится». Омичка пожаловалась на трещины в стенах общежития
10 марта, 06:34
2023
Выехал прокурор. Из-за промерзших труб в общежитии Омской области пропало отопление
Жильцам дома нашли пункт временного размещения, пока аварийные бригады восстанавливают теплоснабжение.
8 декабря 2023, 08:45
По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы
7 ноября 2023, 05:28
Здания сельской школы и интерната под Омском продают на стройматериалы
2 октября 2023, 07:42
Отчитаться за каждую копейку. В омском общежитии появится аппарат самообслуживания
6 сентября 2023, 04:14
Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза
5 июня 2023, 09:56
После вмешательства Бастрыкина в Омске завели дело из-за стрельбы в общежитии
Фигурантом уголовного дела стал 25-летний омич.
16 мая 2023, 12:30
Стрельбой в омском общежитии, где пострадал подросток, заинтересовалась прокуратура
Молодой человек стоял у подъезда вместе с компанией приятелей.
15 мая 2023, 06:32
В Омске на ремонт общежитий аграрного университета потратят 10 миллионов рублей
Сейчас университет ищет подрядчиков, которые займутся капремонтом.
24 марта 2023, 09:46
Законны ли унитазы на кухне. Следователей заинтересовала ситуация в омском общежитии
Унитазы оказались на кухне из-за того что в пятиэтажке рабочие разобрали торцевую стену для капитального ремонта.
7 марта 2023, 12:52
2022
Рассадник тараканов. Омич довел общежитие до антисанитарного состояния
Судебные приставы обязали мужчину провести в помещении уборку и дезинсекцию от вредителей.
10 ноября 2022, 10:48
«Трешка» на четыре семьи. В Омске пытаются насильно расселить аварийный дом
Дом признали аварийным шесть лет назад, но собственники не торопятся выезжать — им не нравятся квартиры, которые мэрия предлагает им вместо старых.
2 августа 2022, 10:17

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