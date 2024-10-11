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Мать

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Мэр Омска Сергей Шелест проконтролирует работу детских садов после жалобы на укусы
После этого будут приниматься соответствующие меры.
11 октября, 04:42
Пыталась убить сына. Бросившая на улице малыша омичка отделалась условным сроком
28 июня, 10:41
Матерый рецедивист. Суд отправил под стражу омича, угрожавшего собутыльнику ножом
До инцидента мужчина был судим 13 раз — за имущественные преступления.
22 апреля, 13:13
Перевели из реанимации. Юный омич пришел в сознание после ударов молотком по голове
19 февраля, 06:31
2023
Задушил во время ссоры. Омич подозревается в убийстве матери
49-летний мужчина заключен под стражу из-за возможной причастности к преступлению.
2 августа 2023, 12:38
Мешал спать пьяной маме. Омичку заподозрили в убийстве сына
60-летняя жительница «Нефтяников» выпивала вместе с 41-летним сыном. Вечер закончился поножовщиной.
6 февраля 2023, 11:28
2022
Появились подробности о состоянии семьи, пострадавшей во время пожара в Омске
Мать и ребенок госпитализированы.
3 декабря 2022, 06:48
Омичку, убившую трехмесячного младенца, отправили на психиатрическую экспертизу
Женщина во время ссоры с мужем бросила младенца об пол.
19 августа 2022, 11:24
Суд за смерть детей. В Омске начали судить мать мальчиков, погибших в Амуре-2
Женщина ждала суда под домашним арестом.
5 августа 2022, 08:56

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