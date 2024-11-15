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Стража

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2024
В Омске два рабочих жестоко избили своего коллегу и попали под стражу
Мужчины выпили и начали издеваться над коллегой, снимая все происходящее на видео.
15 ноября, 13:43
Судимый за изнасилование: кем оказался омич, подозреваемый в убийстве москвички
4 ноября, 03:48
Омича, который напал с молотком на мать, отправили под стражу на два месяца
Региональный следком продолжает расследовать дело омича, который пробил голову матери молотком, сейчас подозреваемый заключен под стражу.
24 сентября, 12:09
По горячим следам. Мужчину, напавшего на омича-таксиста, заключили под стражу
26 августа, 14:02
15 лет за 50 граммов: в Омске поймали двух иностранцев с крупной партией наркотиков
19 июня, 05:22
Украл иконы и обчистил дачников. В Омске накажут мужчину за серию краж на 200 тысяч
Омская полиция сообщила об окончании следствия по делу о девяти кражах. Подозреваемый — 32-летний житель Ленинского округа. Его обвиняют в краже имущества с дачных участков и краже икон из павильона на проспекте Космическом.
3 июня, 07:29
Матерый рецедивист. Суд отправил под стражу омича, угрожавшего собутыльнику ножом
До инцидента мужчина был судим 13 раз — за имущественные преступления.
22 апреля, 13:13
Подрабатывал в даркнете. Омича поймали с целым килограммом тяжелого наркотика
Мужчина получил партию наркотиков в Екатеринбурге и вез их в Омск для продажи.
28 марта, 02:59
2023
Задушили и пырнули ножом. Двое омских бомжей подозреваются в убийстве мужчины
СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неизвестного мужчины со связанными руками.
1 августа 2023, 12:26
В Омске пьяного водителя, виновного в гибели пассажира, взяли под стражу
В результате столкновения один человек погиб и пятеро пострадали.
17 мая 2023, 12:55
2022
Подозреваемый в нападении на пенсионерку омич попал на два месяца в СИЗО
Суд принял решение о заключении под стражу омича, изувечившего пенсионерку.
28 октября 2022, 13:26
«Левобережный маньяк» из Омска дошел до новосибирского суда ради освобождения из СИЗО
Омич добивается освобождения из-под стражи, несмотря на серьезную статью.
9 августа 2022, 13:30

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