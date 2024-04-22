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иллюстрация

Застолье закончилось трагедией. Пьяный омич до смерти забил мать в ответ на ее упреки

22 апреля 2024, 08:30
Фото: Город55
иллюстрация

Рецидивист из Омска до смерти избил свою мать из-за упреков в его адрес

Трагедия произошла 15 апреля на улице Крутогорской. После совместного застолья пьяный мужчина жестоко избил свою мать. Пожилая женщина скончалась в больнице спустя три дня.

В пресс-службе омского следкома сообщили, что в отношении ранее судимого 42-летнего омича заведено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти).

В квартире на улице Крутогорской было обнаружено тело 61-летней женщины с телесными повреждениями. В результате расследования выяснилось, что к этому преступлению причастен ее сын.

Оказалось, что ровно неделю назад после совместного застолья пьяный омич жестоко избил свою мать. Причиной стала личная неприязнь и упреки, которые высказала ему мать. В результате полученных травм женщина скончалась спустя три дня в больнице.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.

Напомним, что недавно во время очередного застолья омичка отказалась пойти в магазин за спиртными напитками. Ее собутыльник в гневе схватил молоток и несколько раз ударил женщину по голове. Пострадавшую отвезли в больницу. К сожалению, спустя восемь дней она скончалась от травм. Обвиняемый полностью признал свою вину, и его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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