Застолье закончилось трагедией. Пьяный омич до смерти забил мать в ответ на ее упреки

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:37
В пресс-службе омского следкома сообщили, что в отношении ранее судимого 42-летнего омича заведено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти).
В квартире на улице Крутогорской было обнаружено тело 61-летней женщины с телесными повреждениями. В результате расследования выяснилось, что к этому преступлению причастен ее сын.
Оказалось, что ровно неделю назад после совместного застолья пьяный омич жестоко избил свою мать. Причиной стала личная неприязнь и упреки, которые высказала ему мать. В результате полученных травм женщина скончалась спустя три дня в больнице.
В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.
Напомним, что недавно во время очередного застолья омичка отказалась пойти в магазин за спиртными напитками. Ее собутыльник в гневе схватил молоток и несколько раз ударил женщину по голове. Пострадавшую отвезли в больницу. К сожалению, спустя восемь дней она скончалась от травм. Обвиняемый полностью признал свою вину, и его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.