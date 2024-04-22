Застолье закончилось трагедией. Пьяный омич до смерти забил мать в ответ на ее упреки

Напомним, что недавно во время очередного застолья омичка отказалась пойти в магазин за спиртными напитками. Ее собутыльник в гневе схватил молоток и несколько раз ударил женщину по голове. Пострадавшую отвезли в больницу. К сожалению, спустя восемь дней она скончалась от травм. Обвиняемый полностью признал свою вину, и его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.