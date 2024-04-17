«Если погода позволит». Омичам рассказали, когда в этом году стартует сезон фонтанов

Ранее в Омске собирали средства на восстановление фонтана «Крокодил и лягушки» перед главным корпусом ОмГАУ им. П. Столыпина. История арт-объекта насчитывает 87 лет, он впервые был смонтирован в 1937 году. В благодарность за гостеприимство в годы войны ленинградцы изготовили новые фигуры лягушек и крокодила, однако спасти механизм подачи воды не удалось.