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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 08:01

иллюстрация

«Если погода позволит». Омичам рассказали, когда в этом году стартует сезон фонтанов

17 апреля 2024, 07:57
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске с 1 мая начнут работать 15 городских фонтанов

Мэр Шелест сообщил, что с 1 мая при благоприятных погодных условиях начнут работать городские фонтаны. Сейчас их приводят в порядок и проверяют перед запуском.

С 1 мая в Омске стартует сезон фонтанов. Пока городские службы активно готовятся и приводят в порядок 15 городских фонтанов. Об этом сообщил сегодня мэр Шелест.

Если позволит погода, сезон фонтанов в нашем городе начнется с 1 мая. Предстартовую подготовку уже выполнили на фонтанах в сквере имени Дзержинского, на улице Спартаковская, в сквере имени 30 лет ВЛКСМ», — уточнил в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

На данный момент основные работы проводятся в гидротехнических сооружениях. Фонтаны уже были отмыты и очищены, и теперь рабочие занимаются косметическим ремонтом. Кроме того, перед запуском будет проверена целостность внутреннего покрытия, восстановлены стыки между облицовочными камнями, а также отремонтировано и настроено насосное оборудование.

Ранее в Омске собирали средства на восстановление фонтана «Крокодил и лягушки» перед главным корпусом ОмГАУ им. П. Столыпина. История арт-объекта насчитывает 87 лет, он впервые был смонтирован в 1937 году. В благодарность за гостеприимство в годы войны ленинградцы изготовили новые фигуры лягушек и крокодила, однако спасти механизм подачи воды не удалось.

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#Ремонт#Омск#Омская область#Новости#Фонтаны#Подготовка#Насосное оборудование
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