В омском аэропорту экстренно сел самолет, направлявшийся из Барнаула в Москву

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Сегодня ночью, около 12 часов, в омском аэропорту им. Карбышева экстренно сел самолет, который направлялся из Барнаула в Москву. Судно принадлежало авиакомпании «Аэрофлот».
В телеграм-канале «Авиаинцидент» сообщили, что вынужденная посадка произошла из-за больного пассажира на борту.
Напомним, что утром 18 апреля 12 пассажиров не смогли улететь из Омска в Сочи из-за нехватки мест в самолете. По этому факту начала проверку Западно-Сибирская прокуратура.