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В омском аэропорту совершил экстренную посадку самолет рейса «Барнаул-Москва»

В омском аэропорту экстренно сел самолет, направлявшийся из Барнаула в Москву

18 апреля 2024, 11:15
Фото: 1MI

В омском аэропорту совершил экстренную посадку самолет рейса «Барнаул-Москва»

Самолет компании «Аэрофлот», который направлялся из Барнаула в столицу, вынужденно сел в Омске из-за больного пассажира.

Сегодня ночью, около 12 часов, в омском аэропорту им. Карбышева экстренно сел самолет, который направлялся из Барнаула в Москву. Судно принадлежало авиакомпании «Аэрофлот».

В телеграм-канале «Авиаинцидент» сообщили, что вынужденная посадка произошла из-за больного пассажира на борту.

Напомним, что утром 18 апреля 12 пассажиров не смогли улететь из Омска в Сочи из-за нехватки мест в самолете. По этому факту начала проверку Западно-Сибирская прокуратура.

12 омичей не смогли улететь рейсом авиакомпании «Северный ветер» из-за нехватки мест
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