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Август
Летевший из Омска в Москву самолет из-за пассажира совершил экстренную посадку
9 августа, 10:35
Июль
«Чуть не взорвалась голова». Чего нельзя делать в самолете, чтобы избежать опасности?
29 июля, 09:03
Апрель
Зависимость оказалась сильнее. Молодую омичку наказали за курение в туалете самолета
19 апреля, 06:33
В омском аэропорту экстренно сел самолет, направлявшийся из Барнаула в Москву
Самолет компании «Аэрофлот», который направлялся из Барнаула в столицу, вынужденно сел в Омске из-за больного пассажира.
18 апреля, 11:15
Сентябрь 2023
В Омск вылетел запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи
12 сентября 2023, 06:40

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