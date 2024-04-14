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Искрящие провода, долгожданное тепло и большая вода. Омск в воскресенье

Искрящие провода, долгожданное тепло и большая вода. Омск в воскресенье

14 апреля 2024, 14:00
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Горящие провода.

В это воскресенье соцсети в Омске заполнили сообщения о неполадках с контактной сети электрического транспорта: в разных частях города омичи стали очевидцами почти что «молний», зависших в метрах над асфальтом. Однако все оказалось куда прозаичнее: искры, вспышки и таинственное, моргающее зарево — всего лишь результат контакта оголенного провода и воды (напомним, вечером субботы шел ливень). Вот и получилось своеобразное «фаер-шоу», перепугавшее многих горожан.

Почти фейерверк. Омичей напугали искрящиеся провода в разных частях города
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Новость №2. В Омск совсем скоро придет жара.

Конечно, пока это только прогноз, но все же, приятно видеть в нем температуру в 25 градусов — уже чувствуется, что лето не за горами. Вот только внезапное «лето» в начале недели будет очень хилым — и даже иногда срываться в снегопад. Подробнее о грядущих капризах погоды можно узнать ниже:

Феноменальная жара и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Омске на будущую неделю
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Новость №3. Выход озера из берегов.

Крайне интересные события сегодня обнародовали и в одной из социальных сетей — автор, хоть и пожелал остаться анонимным, сообщил, что в Омской области близко к затоплению еще одно село — Ситниково. По информации автора сообщения, в селе вышло из берегов озеро Барышники — видео с переливом береговой линии тоже прилагалось. Однако, не все так просто — по сообщению одного из комментаторов, такого озера даже и нет. Более подробно о крайне странном случае — в материале ниже:

«Помощи ждать неоткуда». Жители Нижнеомского района пожаловались на затопление
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#Илья Скобин#Погода#Снегопад#Омск#Социальные сети#Село#Жара#Озеро#Лето#Затопление#Электрический транспорт
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