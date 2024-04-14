Искрящие провода, долгожданное тепло и большая вода. Омск в воскресенье

Крайне интересные события сегодня обнародовали и в одной из социальных сетей — автор, хоть и пожелал остаться анонимным, сообщил, что в Омской области близко к затоплению еще одно село — Ситниково. По информации автора сообщения, в селе вышло из берегов озеро Барышники — видео с переливом береговой линии тоже прилагалось. Однако, не все так просто — по сообщению одного из комментаторов, такого озера даже и нет. Более подробно о крайне странном случае — в материале ниже: